انتقاد کارگران قرقبان جنگلهای مازندران:
حافظان جنگلهاییم اما حقوق ۱۳ تا ۲۰ میلیون تومانی را با تاخیر میگیریم!
کارگران قرقبان جنگلهای مازندران از تأخیر و پرداخت ناقص حقوق، تعویق مزایا و تبعیض در دستمزدها به شدت انتقاد کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران قرقبان جنگلهای مازندران که به عنوان حافظان جنگل تحت پوشش سازمان مراتع و جنگلبانی کشور مشغول به کارند، مشکلات و دغدغههایی دارند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران درباره شرایط کاری قرقبانان به ایلنا گفت: مهمترین مسئله، پرداخت ناقص حقوق و بینظمی مداوم در واریز دستمزدهاست.
به گفته سید علی اکبر علوی نژاد، حدود هزار و ۲۰۰ کارگر قرقبان به عنوان حافظان جنگلهای مازندران در دو بخش حفاظتی و صیانتی مشغول به کارند که حقوق کارگران صیانتی از دو ماه پیش هنوز پرداخت نشده اما حقوق کارگران حفاظتی از آبان ماه به تاخیر افتاده که آنهم کارفرما روز چهارشنبه (۱۹ آدر ماه) به صورت ناقص و علیالحساب پرداخت شده است .
او گفت: حقوق بین ۱۳ تا ۲۰میلیون تومان است، اما این تامین کننده معاش کارگران قرقبان نیست. مسئولان در پاسخ به اعتراضها گفته است «پول نیست» و هر روز با بهانهای متفاوت از پرداخت به موقع حقوقها طفره میرود.
او ادامه میدهد: در شرایط گرانی و فشار معیشتی، حتی یک روز تأخیر هم مشکلساز است، چه برسد به اینکه بیش از نیمی از حقوق چندین هفته و حتی چندین ماه پرداخت نشده باشد.
به گفته کارگران، مزایای رفاهی نیز به کارگران قرق بان تعلق نمی گیرد. از دریافت کمکهزینهها و بنهای کمکی نیز محروم هستند. حقوق آبان ماه فقط برای کارگران حفاظتی به صورت ۲۰ درصدی واریز شده است.
او در ادامه گفت: پیگیریهای بینتیجه کارگران قرقبان از مسئولان استانی درحالیست که روز ۲۲ آذر ماه آقای غلامرضا شریعتی (رئیس مجمع نمایندگان مازندران) در جلسه شورای اداری استان با انتقاد از وضعیت مدیریت منابع طبیعی در استان، صراحتاً خواستار اصلاح طرح تنفس جنگلهای مازندران شد.
به گفته علوی نژاد؛ قرقبانان و حافظان جنگل در کنار معوقات دستمزد و حقوقشان مشکل عدم تامین امنیت شغلی و جانی هم دارند و در صورتی که اتفاقی برای خود و کارشان رخ دهد، کسی پاسخگو نیست.
او گفت: کار قرقبانان برای حفاظت از جنگلها به صورت شبانهروزی است و ساعات کاری ندارد با این حال، بعد از ۱۰ تا ۲۷ سال سابقه کار هنوز وضعیت شغلی و حقوقی مشخصی ندارند و دولت باید با اصلاح شرایط فعلی، بودجه و منابع مالی مشخصی را برای پرداخت حقوق قرقبانان جنگل تعیین کند.
علوی نژاد با تاکید بر اینکه یکی از اصلی ترین مطالبات قرقبانان این است که در پرداخت حقوق یک نظام هماهنگ وجود داشته باشد، گفت: یک کارگر حتی اگر حداقل مزد با تمام مزایای مزدی را هم دریافت کند باز نمیتواند زندگی خود را اداره کند، چه برسد به اینکه همسر و فرزند هم داشته باشد و حقوق را با تاخیر بگیرد! بنابراین لازم است سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نسبت به پرداخت به موقع حقوق کارگران قرقبان جدیت داشته باشد.