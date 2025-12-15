خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مطرح کرد:

استان‌های محروم در اولویت دریافت بودجه مهارتی/ جزئیات بودجه استان‌ها

استان‌های محروم در اولویت دریافت بودجه مهارتی/ جزئیات بودجه استان‌ها
کد خبر : 1727811
لینک کوتاه کپی شد.

غلامحسین محمدی گفت: آموزش مهارت باید در بستر واقعی صنعت شکل بگیرد و پیوند مؤثر میان آموزش و تولید شرط اصلی افزایش اشتغال و کاهش بیکاری است.

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: استان‌های محروم در اولویت دریافت منابع و اعتبارات قرار دارند و در همین راستا، بودجه تملک آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان چهارمحال‌وبختیاری از ۱۲ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

 غلامحسین محمدی در سومین کارگروه شورای مهارت استان چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به چالش‌های ساختاری آموزش مهارتی در کشور اظهار کرد: ناترازی موجود در آموزش مهارتی ناشی از عدم هماهنگی میان نظام آموزش، نیاز بازار کار و تقاضای صنعت است که نتیجه آن آموزش‌های مازاد و در نهایت افزایش نرخ بیکاری، حتی تا بیش از ۴۰ درصد در برخی حوزه‌هاست.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرو، آموزش مهارتی مبتنی بر سفارش صنعت طراحی می‌شود، افزود: سهم آموزش در دنیا عمدتاً بر عهده کارفرمایان، کارگاه‌های واقعی، منتورینگ، انجمن‌های تخصصی و پلتفرم‌های نوین آموزشی است و نقش آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها محدودتر از گذشته شده است؛ بنابراین ادامه مسیر با الگوهای سنتی پاسخگوی نیاز بازار کار نخواهد بود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تأکید کرد: آموزش مهارت باید در بستر واقعی صنعت شکل بگیرد و پیوند مؤثر میان آموزش و تولید شرط اصلی افزایش اشتغال و کاهش بیکاری است.

محمدی همچنین با اشاره به نقش شوراها و کارگروه‌های مهارت استانی تصریح کرد: در این کارگروه‌ها، ظرفیت‌های توسعه و اشتغال استان‌ها بر اساس آمایش سرزمینی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سرمایه انسانی به‌عنوان مهم‌ترین اهرم پیشرفت کشور و عامل اصلی افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی مورد توجه قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه در الگوی جدید توسعه آموزش‌های مهارتی، استان‌های کمتر برخوردار در اولویت تخصیص منابع قرار دارند، خاطرنشان کرد: در همین چارچوب، بودجه تملک آموزش فنی‌وحرفه‌ای چهارمحال‌وبختیاری از ۱۲ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته و این اعتبار صرف توسعه و تجهیز زیرساخت‌های مراکز آموزش مهارتی استان خواهد شد.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه «توانمندسازی و ارتقای مهارت شاغلان بنگاه‌های اقتصادی و بهبود سطح معیشت آنان» میان اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای چهارمحال‌وبختیاری و شرکت فولاد سفیددشت به امضا رسید.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری