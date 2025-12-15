به گزارش ایلنا، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: استان‌های محروم در اولویت دریافت منابع و اعتبارات قرار دارند و در همین راستا، بودجه تملک آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان چهارمحال‌وبختیاری از ۱۲ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

غلامحسین محمدی در سومین کارگروه شورای مهارت استان چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به چالش‌های ساختاری آموزش مهارتی در کشور اظهار کرد: ناترازی موجود در آموزش مهارتی ناشی از عدم هماهنگی میان نظام آموزش، نیاز بازار کار و تقاضای صنعت است که نتیجه آن آموزش‌های مازاد و در نهایت افزایش نرخ بیکاری، حتی تا بیش از ۴۰ درصد در برخی حوزه‌هاست.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرو، آموزش مهارتی مبتنی بر سفارش صنعت طراحی می‌شود، افزود: سهم آموزش در دنیا عمدتاً بر عهده کارفرمایان، کارگاه‌های واقعی، منتورینگ، انجمن‌های تخصصی و پلتفرم‌های نوین آموزشی است و نقش آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها محدودتر از گذشته شده است؛ بنابراین ادامه مسیر با الگوهای سنتی پاسخگوی نیاز بازار کار نخواهد بود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تأکید کرد: آموزش مهارت باید در بستر واقعی صنعت شکل بگیرد و پیوند مؤثر میان آموزش و تولید شرط اصلی افزایش اشتغال و کاهش بیکاری است.

محمدی همچنین با اشاره به نقش شوراها و کارگروه‌های مهارت استانی تصریح کرد: در این کارگروه‌ها، ظرفیت‌های توسعه و اشتغال استان‌ها بر اساس آمایش سرزمینی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سرمایه انسانی به‌عنوان مهم‌ترین اهرم پیشرفت کشور و عامل اصلی افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی مورد توجه قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه در الگوی جدید توسعه آموزش‌های مهارتی، استان‌های کمتر برخوردار در اولویت تخصیص منابع قرار دارند، خاطرنشان کرد: در همین چارچوب، بودجه تملک آموزش فنی‌وحرفه‌ای چهارمحال‌وبختیاری از ۱۲ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته و این اعتبار صرف توسعه و تجهیز زیرساخت‌های مراکز آموزش مهارتی استان خواهد شد.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه «توانمندسازی و ارتقای مهارت شاغلان بنگاه‌های اقتصادی و بهبود سطح معیشت آنان» میان اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای چهارمحال‌وبختیاری و شرکت فولاد سفیددشت به امضا رسید.