به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی بانک‌ها در اطلاعیه ای اعلام کرده «به آگاهی بازنشستگان محترم می‌رساند: با اهتمام و تلاش همه جانبه صندوق، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با توشیح رییس مجمع صندوق ( وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) برای طرح در هیئت‌محترم وزیران ارسال شد‌».

در سند مربوطه پیشنهاد شده، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بعد از تاریخ واگذاری (در ۴ بانک خصوصی شده) به نحوی انجام شود که در پایان دوره ۳ ساله متناسب‌سازی، مستمری بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل همتراز برابر شود.

انتهای پیام/