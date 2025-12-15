خبرگزاری کار ایران
ارسال اصلاحات متناسب‌سازی صندوق بانک‌ها برای معاون اول رییس‌جمهور

با تلاش‌های صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها؛ پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه متناسب‌سازی توسط وزیر اقتصاد به معاون اول رییس‌جمهور ارسال شد.

به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی بانک‌ها در اطلاعیه ای اعلام کرده «به آگاهی بازنشستگان محترم می‌رساند: با اهتمام و تلاش همه جانبه صندوق، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با توشیح رییس مجمع صندوق ( وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) برای طرح در هیئت‌محترم وزیران ارسال شد‌».

در سند مربوطه  پیشنهاد شده، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بعد از تاریخ واگذاری (در ۴ بانک خصوصی شده) به نحوی انجام شود که در پایان دوره ۳ ساله متناسب‌سازی، مستمری بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل همتراز برابر شود.

 

 

