انتصاب رئیس کمیته رفاهیات و مسکن صندوق بازنشستگان نفت
رئیس کمیته رفاهیات و مسکن صندوقهای بازنشستگی کارکنان صنعت نفت منصوب شد.
به گزارش ایلنا، رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت در حکم انتصابی، سید کامیار کیمیایی را به عنوان رئیس کمیته رفاهیات و مسکن صندوقها منصوب کرد.
آوای جنوب، حکم انتصاب از سوی حسین حسینزاده، رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت خطاب به سید کامیار کیمیایی بشرح زیر است:
با عنایت به تجارب ارزشمند، تخصص و تعهد جنابعالی در حوزه رفاه، به موجب این حکم به عنوان رئیس کمیته رفاهیات و مسکن صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت منصوب میگردید.
انتظار میرود در انجام وظایف محوله، بهرهگیری کامل از ظرفیتهای گروه اقتصادی صندوقها و صنعت نفت در اولویت قرار گیرد. همچنین استفاده حداکثری از توان و امکانات خارج از صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات، مورد تأکید است.
امید است با اتکال به خدای متعال و با بهرهگیری از توانمندیهای مدیریتی و تجارب ارزنده خویش، در ایفای مسئولیت خطیر محوله موفق و سربلند باشید.