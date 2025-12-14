تجمع اعتراضی بازنشستگان صندوق فولاد در اصفهان

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد در شهر اصفهان صبح امروز برای اعتراض به‌عدم تحقق مطالبات خود تجمعی را برپا کردند.

طبق اطلاع منابع خبری بازنشستگان، این اعتراضات بیشتر شامل مطالباتی چون «عدم متناسب‌سازی صحیح حقوق»، «تاخیر در حل مشکلات درمانی کارکنان بازنشسته سخت و زیان‌آور صندوق» و «اعتراض به ادغام صندوق فولاد با صندوق کشوری» و مواردی از این دست بوده است.

انتهای پیام/