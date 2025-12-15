به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه WFTU، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (WFTU)، به نمایندگی از تشکل‌های کارگری بیش از یکصد و سی کشور جهان، حمایت و همبستگی کامل خود را با اعتصابات عمومی هفته گذشته کارگران پرتغالی، ابراز کرد.

این تشکل بین المللی کارگری در بیانیه‌ای با حمایت از این اعتصابات علیه سیاست‌های جدید ضدکارگری دولت پرتغال، اعلام کرد: ما موج جدید تعرض به سفره کارگران پرتغال از طریق بسته جدید قوانین دولت را محکوم می‌کنیم. این بسته قوانین، شامل مجموعه‌ای از تغییرات در قانون کار و تامین اجتماعی پرتغال است که منجر به کاهش استانداردهای زندگی کارگران و از بین بردن دستاوردهای مبارزات سالیان گذشته آنان است.

در این بیانیه تاکید شده است: بسته به اصطلاح قانون منعطف کار موجب تضعیف امنیت شغلی، استانداردهای ساعات کار، تسهیل امکان اخراج کارگران و محدودکردن حق چانه‌زنی جمعی برای مزد و همچنین حق اعتصاب است. این بسته در نهایت حقوق اساسی کارگران را تضعیف کرده است.

جنبش بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با جهت‌گیری طبقاتی خاص خود، صدای خویش را با خواسته‌های کارگران عدالتجو در پرتغال پیوند می‌دهد و خواستار لغو فوری سیاست‌های جدید ضد کارگری دولت این کشور است.

کارگران پرتغال هیچ راه دیگری جز مقاومت پیگیرانه و جدی در برابر سیاست‌هایی که زندگی و آینده آن‌ها را تهدید می‌کند، نخواهند داشت زیرا دولت این کشور به مواضع آن‌ها توجه نکرده و خود را در خدمت منافع سرمایه‌داران قرار داده است.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به کارگران سراسر جهان اطمینان می‌دهد که همیشه می‌توانند به حمایت و همبستگی بین‌المللی در مبارزات خود علیه استثمار و برای یک زندگی بهتر و شرافت‌مندانه‌تر، تکیه کنند.

انتهای پیام/