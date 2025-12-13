خبرگزاری کار ایران
اصلاح یک‌ مصوبه نادرست بعد از ۱۶ سال؛

بار‌ رجا از دوش‌ تامین اجتماعی برداشته شد/ مطالبات تامین اجتماعی محاسبه می شود

از آنجایی که شرکت رجا سودی به این سازمان پرداخت نمی‌کند، با مطالعات و کارشناسی‌های صورت گرفته و در چارچوب قوانین و لحاظ منافع بیمه‌شدگان سازمان، مقرر شد این شرکت به دولت بازگردد

به گزارش خبرنگار ایلنا، شرکت حمل ونقل ریلی رجا در سال ۸۸ به علت پرداخت بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. این مصوبه در حالی انجام شد که با ماهیت این سازمان متناسب نبود. این شرکت در حال حاضر سوددهی ندارد و بخاطر شرایط حاکم بر اقتصاد حمل و نقل و قیمت‌گذاری دستوری و عملیات تکلیفی از سوی دولت و نقشی که در خدمت‌رسانی عمومی در حوزه حمل و نقل جزء شرکت‌های زیان‌ده است. 

ماهیت فعالیت شرکت رجا با توجه به حوزه حمل‌ونقل و لجستیک بودن در حوزه دولت مرتبط به شرکت راه‌آهن است و همخوانی با یک سازمان بیمه اجتماعی مانند تأمین اجتماعی ندارد.

مبنای کاری این شرکت خدمت‌رسانی عمومی است و نه کسب سود و منفعت اقتصادی. این سازمان ماهیانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که ۹۰ هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت مستمری به ۵میلیون نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر می‌شود و ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه ارائه خدمات درمانی است.

این سازمان با این حجم از هزینه‌ها باید شرکتهای سودآور داشته باشد که بتواند بخش کوچکی از هزینه‌ها را متحمل شود. از آنجایی که شرکت رجا سودی به این سازمان پرداخت نمی‌کند، با مطالعات و کارشناسی‌های صورت گرفته و در چارچوب قوانین و لحاظ منافع بیمه‌شدگان سازمان، مقرر شد این شرکت به دولت بازگردد تا در حوزه تخصصی خود به فعالیت بپردازد و همچنین در بازگشت به دولت ارزش شرکت بر اساس قیمت روز امسال محاسبه و به سازمان پرداخت می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی از این فرایند متضرر نمی‌شود.

 

