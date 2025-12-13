خبرگزاری کار ایران
واگذاری شرکت ریلی «رجا» به تامین اجتماعی لغو شد

با مصوبه دولت، واگذاری شرکت حمل و نقل ریلی رجا به سازمان تامین اجتماعی پس از حدود ۱۶ سال از واگذاری لغو شد.

به گزارش ایلنا، دبیر هیئت دولت طی مکاتبه‌ای به شرح زیر، مصوبه هیئت وزیران در خصوص لغو واگذاری شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا به سازمان تامین اجتماعی را به وزرای راه و شهرسازی و کار ابلاغ کرد:

«پیشنهاد مشترک وزارت کار و راه و شهرسازی در خصوص لغو واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا به سازمان تامین اجتماعی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید. 

خواهشمند است در ارسال متن نهایی قابل ابلاغ با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور برای سیر مراحل مربوط به دفتر هیئت دولت تسریع فرمایید.» 

پیش از این در دولت دهم شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا بابت رد دیون دولتی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده بود.

