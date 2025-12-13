خبرگزاری کار ایران
مرگ یک کارگر ۲۲ساله بر اثر گازگرفتگی در حمام اتاقک کارگری

یک کارگر نگهبان در یک مغازه تجاری در شهرک فجر تهران، بر اثر گاز گرفتگی جان باخت.

به گزارش ایلنا، یک کارگر نگهبان در شهرک فجر تهران (در محدوده بزرگراه نیایش به شرق)، حین استراحت در اتاقک کارگری بر اثر گازگرفتگی جان باخت. 

این کارگر که مشغول استراحت در یک اتاقک مستقر در یک مغازه با کاربری انبار لوازم خانگی در شهرک فجر تهران بود، به دلیل گاز گرفتگی دچار حادثه شد و جسد بی‌جان او در حمام پیدا شد. 

عوامل امداد و نجات بعد از عملیات نجات و بررسی علائم حیاتی، مرگ این کارگر جوان حدوداً ۲۲ساله را تایید کردند و جسد وی برای بررسی علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد.

 

 

 

 

