یک فعال صنفی بازنشستگان لشگری:
پرداختیهای مناسبتی فقط برای شاغلان/ مگر بازنشستگان همسر ندارند؟
یک فعال صنفی گفت: از مسئولان میخواهیم به فکر بازنشستگان باشند و اگر قرار است مزایایی برای کارکنان در نظر گرفته شود این مزایا به بازنشستگان نیز تعلق بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر رهبر، فعال صندوق نیروهای مسلح، گفت: جدیداً پرداختیهای مناسبتی تحت عنوان «فوقالعاده غیرمستمر» برای شاغلین نیروهای مسلح هر چند ناچیز نسبت به سایر وزارتخانهها را شاهد بودیم و این واریز در روز مادر به اوج خود رسید. اما بازنشستگان از این مزایا بیبهره ماندند.
وی گفت: مگر بازنشستگان همسر و فرزند ندارند؟ چرا بازنشستگان را فراموش کردهاند؟! از مسئولان میخواهیم به فکر بازنشستگان باشند و اگر قرار است مزایایی برای کارکنان در نظر گرفته شود این مزایا به بازنشستگان نیز تعلق بگیرد.