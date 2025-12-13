به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر رهبر، فعال صندوق نیروهای مسلح، گفت: جدیداً پرداختی‌های مناسبتی تحت عنوان «فوق‌العاده غیرمستمر» برای شاغلین نیروهای مسلح هر چند ناچیز نسبت به سایر وزارت‌خانه‌‎ها را شاهد بودیم و این واریز در روز مادر به اوج خود رسید. اما بازنشستگان از این مزایا بی‌بهره‌ ماندند.

وی گفت: مگر بازنشستگان همسر و فرزند ندارند؟ چرا بازنشستگان را فراموش کرده‌اند؟! از مسئولان می‌خواهیم به فکر بازنشستگان باشند و اگر قرار است مزایایی برای کارکنان در نظر گرفته شود این مزایا به بازنشستگان نیز تعلق بگیرد.

