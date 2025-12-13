با حضور معاون دبیرکل خانه کارگر انجام شد؛
معرفی علی محمد عزیزی بهعنوان سرپرست اجرایی خانه کارگر ایلام / تاکید بر بازگشت به عقلانیت در اقتصاد
با حضور معاون دبیرکل خانه کارگر، سرپرست اجرایی جدید خانه کارگر ایلام معرفی و بر جوانگرایی و تحول در ساختار این تشکل تأکید شد.
به گزارش ایلنا، مراسم تودیع و معارفه علی محمد عزیزی به عنوان سرپرست اجرایی خانه کارگر ایلام صبح روز یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر در امور استانها و شهرستانها و جمعی از مسئولان این نهاد کارگری برگزار شد. علی محمد عزیزی دارای سوابقی همچون نایب رئیسی مجمع عالی کارگران کشور، ریاست مجمع کارگران استان، مدیریت روابط عمومی شرکت سیمان ایلام و عضویت در هیأت رئیسه روابط عمومی دستگاههای اجرایی است. وی بیش از هجده سال سابقه فعالیت کارگری در کارنامه خود دارد.
در این مراسم، حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر در امور استانها و شهرستانها و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور، عباس صفری دبیر مناطق استانهای غرب کشور، محمدصادق محسنی کبیر قائممقام معاونت امور اعضا و آموزش، و محمد هداوند رئیس دفتر معاونت امور استانها و شهرستانها حضور داشتند.
حسن صادقی در این مراسم با تأکید بر لزوم توجه هرچه بیشتر به جامعه کارگری بهویژه کارگران استان ایلام اظهار کرد که با تدابیر دبیرکل و با توجه به ضرورتهای موجود، تغییراتی در برخی دبیران اجرایی استانها در حال انجام است.
وی با اشاره به سفرهای اخیر خود به استانهای همدان، کرمانشاه و کردستان افزود: زحمات زیادی کشیده شده و در برخی حوزهها موفق بودهایم اما در برخی حوزهها نیاز به تحول داریم. رویکرد خانه کارگر حرکت به سمت جوانگرایی و شتاببخشی به ساختار تشکیلاتی است.
صادقی با اشاره به برنامه زمانبندی ۱۰ساله خانه کارگر برای بهروزرسانی دبیران اجرایی گفت: طی این برنامه تعدادی از دبیران اجرایی در استانهای مختلف از جمله البرز، بیرجند و بجنورد تغییر کردهاند و حتی در برخی شهرستانها برای نخستین بار از بانوان در سمت دبیر اجرایی استفاده شده است.
معاون امور استانها و شهرستانهای خانه کارگر، عضوگیری، آموزش، پاسخگویی به مطالبات کارگران، ایجاد امکانات رفاهی و انعقاد قرارداد با مؤسسات خدماتی را از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد دبیران اجرایی عنوان کرد و افزود: نقشآفرینی در مناسبات ملی و برگزاری مراسمهای سراسری نیز از عوامل مهم در سنجش میزان اثرگذاری دبیران است.
صادقی در ادامه گفت: با توجه به شرایط نگرانکننده اقتصادی کشور، لازم میدانیم نسبت به تداوم برخی سیاستهای نادرست اقتصادی دولت هشدار جدی بدهیم. در این شرایط، انتظار میرود معاون اول محترم رئیسجمهور بهعنوان هماهنگکننده اصلی تیم اقتصادی دولت، با اتخاذ تصمیمات فوری و بازدارنده، حداقل از وخیمتر شدن وضعیت فعلی اقتصاد کشور جلوگیری کند. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات اقتصادی، پرهیز از تصمیمات شوکآور و بازگشت به عقلانیت در سیاستگذاری اقتصادی است.
وی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که بیتوجهی به اصلاح ساختارهای اقتصادی و تکرار سیاستهای ناکارآمد، تنها به تعمیق شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود. همانگونه که در دولت گذشته نیز شاهد بودیم، معاون اول دولت آقای رئیسی در حوزه اقتصاد و اصلاح نظام و ساختار اقتصادی کشور نقش مؤثر و ملموسی ایفا نکرد و نتیجه آن، استمرار مشکلات مزمن اقتصادی و ناتوانی در کنترل تورم و ساماندهی معیشت مردم بود. امروز این نگرانی جدی وجود دارد که اگر دولت فعلی نیز مسیر مشابهی را طی کند، هزینههای سنگینتری به مردم تحمیل شود. تأکید ما این است که حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی باید در اولویت فوری دولت قرار گیرد و هرگونه تصمیمگیری شتابزده و بدون پشتوانه کارشناسی متوقف شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان گفت: ما صریحاً اعلام میکنیم که ادامه این روند، قابلتحمل نیست و انتظار داریم معاون اول رئیسجمهور با پذیرش مسئولیت مستقیم خود، نسبت به اصلاح فوری سیاستهای اقتصادی، تقویت تیم اقتصادی دولت و شنیدن صدای جامعه کارگری کشور، بهویژه طبقات آسیبپذیر، اقدام کند؛ پیش از آنکه شرایط اقتصادی کشور و زندگی مردم از این نیز دشوارتر شود.
علی محمد عزیزی نیز در حاشیه این مراسم اظهار کرد: با همکاری دستگاههای مرتبط و هیئت اجرایی، در تلاش برای رفع هرچه بیشتر محرومیت از جامعه کارگری هستیم.
در پایان این مراسم از زحمات چندینساله هدایت چراغی، دبیر اجرایی اسبق خانه کارگر ایلام تقدیر شد.