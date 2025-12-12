خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتصاب سراسری پرتغال را فلج کرد/ کارگران مقابل اصلاحات دولت

اعتصاب سراسری پرتغال را فلج کرد/ کارگران مقابل اصلاحات دولت
کد خبر : 1726371
لینک کوتاه کپی شد.

اعتصاب سراسری روز پنجشنبه بخش‌های گسترده‌ای از پرتغال را مختل کرد و به نخستین اقدام هماهنگ در این سطح طی دوازده سال گذشته تبدیل شد.

به گزارش ایلنا، اعتصاب سراسری روز پنجشنبه بخش‌های گسترده‌ای از پرتغال را مختل کرد و به نخستین اقدام هماهنگ در این سطح طی دوازده سال گذشته تبدیل شد.

بسیاری از کارگران نتوانستند به محل کار خود برسند و بسیاری دیگر نیز از رفتن سر باز زدند.

این اعتصاب در اعتراض به اصلاحات گستردهٔ بازار کار صورت گرفت که دولت راست‌لیبرال لوئیس مونتینیو قصد دارد با قاطعیت آن را به اجرا بگذارد.

به نوشته ی روزنامهٔ اسپانیایی ال‌پایس، اثرات اعتصاب در بخش‌هایی چون حمل‌ونقل، آموزش، بهداشت، ادارات دولتی، جمع‌آوری زباله و صنایع بزرگ ــ از جمله خودروسازی «آتوئوروپا» ــ کاملاً محسوس بود. شرکت هواپیمایی TAP بیش از ۲۲۰ پرواز را لغو کرد و در سراسر کشور، حتی در شهرهای کوچک، تجمعات و راهپیمایی‌هایی برگزار شد.در اغلب بیمارستان‌ها جراحی‌های غیراضطراری به تعویق افتاده است.

فراخوان اعتصاب را دو اتحادیهٔ اصلی کشور، CGTP  و UGT در اقدامی کم‌سابقه و مشترک صادر کردند. این دو نهاد از «بزرگ‌ترین حملات علیه کارگران» سخن گفتند و اصلاحات را ضربه‌ای مستقیم به حقوق شغلی و اجتماعی دانستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری