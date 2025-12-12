اعتصاب سراسری پرتغال را فلج کرد/ کارگران مقابل اصلاحات دولت

به گزارش ایلنا، اعتصاب سراسری روز پنجشنبه بخش‌های گسترده‌ای از پرتغال را مختل کرد و به نخستین اقدام هماهنگ در این سطح طی دوازده سال گذشته تبدیل شد.

بسیاری از کارگران نتوانستند به محل کار خود برسند و بسیاری دیگر نیز از رفتن سر باز زدند.

این اعتصاب در اعتراض به اصلاحات گستردهٔ بازار کار صورت گرفت که دولت راست‌لیبرال لوئیس مونتینیو قصد دارد با قاطعیت آن را به اجرا بگذارد.

به نوشته ی روزنامهٔ اسپانیایی ال‌پایس، اثرات اعتصاب در بخش‌هایی چون حمل‌ونقل، آموزش، بهداشت، ادارات دولتی، جمع‌آوری زباله و صنایع بزرگ ــ از جمله خودروسازی «آتوئوروپا» ــ کاملاً محسوس بود. شرکت هواپیمایی TAP بیش از ۲۲۰ پرواز را لغو کرد و در سراسر کشور، حتی در شهرهای کوچک، تجمعات و راهپیمایی‌هایی برگزار شد.در اغلب بیمارستان‌ها جراحی‌های غیراضطراری به تعویق افتاده است.

فراخوان اعتصاب را دو اتحادیهٔ اصلی کشور، CGTP و UGT در اقدامی کم‌سابقه و مشترک صادر کردند. این دو نهاد از «بزرگ‌ترین حملات علیه کارگران» سخن گفتند و اصلاحات را ضربه‌ای مستقیم به حقوق شغلی و اجتماعی دانستند.

انتهای پیام/