خبر مهم برای کارمندان دولت/ مهلت نهایی ثبت حقوق و مزایا اعلام شد

به گزارش ایلنا، پژمان امیدمقدمی، معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از اول تا پانزدهم دی‌ماه نسبت به تکمیل و نهایی‌سازی اطلاعات مربوط به حقوق مزایای ماه‌های فروردین تا آبان‌ماه سال جاری اقدام کنند و این مهلت تمدید نخواهد شد.

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: پس از پایان این بازه زمانی، درخواست‌ها و اصلاحات ارسالی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و مسئولیت عدم ثبت یا تاخیر در تأیید اطلاعات بر عهده دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود.

