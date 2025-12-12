خبر مهم برای کارمندان دولت/ مهلت نهایی ثبت حقوق و مزایا اعلام شد
سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به درخواستهای مکرر دستگاههای اجرایی، از تعیین بازه زمانی نهایی برای اصلاح، بارگذاری و تایید اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارکنان دستگاهها در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» خبر داد.
به گزارش ایلنا، پژمان امیدمقدمی، معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دستگاههای اجرایی میتوانند از اول تا پانزدهم دیماه نسبت به تکمیل و نهاییسازی اطلاعات مربوط به حقوق مزایای ماههای فروردین تا آبانماه سال جاری اقدام کنند و این مهلت تمدید نخواهد شد.
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: پس از پایان این بازه زمانی، درخواستها و اصلاحات ارسالی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و مسئولیت عدم ثبت یا تاخیر در تأیید اطلاعات بر عهده دستگاههای ذیربط خواهد بود.