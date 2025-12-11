صفآرایی کارگران ساختمانی هندوستان علیه قوانین جدید/ کمک هزینهها لغو میشود
کارگران ساختمانی در ایالت تامیل نادو با برپایی تجمع اعتراضی، زنگ خطر اصلاحات ضدکارگری قانون کار هند را به صدا درآوردند؛ اصلاحاتی که به باور تشکلهای کارگری، ساختار حمایتی کارگران کمدرآمد را تضعیف کرده و صندوقهای رفاهی را در معرض محدودیت جدی قرار میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانههای هند، حدود ۱۰۰ کارگر ساختمانی عضو کنگره اتحادیههای کارگری سراسر هند، روز سهشنبه (۱۰ دسامبر ۲۰۲۵) در جاده حُضور شهر کویمباتور واقع در ایالت تامیل نادو تجمع اعتراضی برگزار کردند.
محور اصلی این اعتراض، مخالفت با اجرای چهار کد (قانون) جدید کار موسوم به «سیاست شَرم شاکتی ۲۰۲۵» (به معنای سیاست نیروی کار) بود؛ قوانینی که بهگفته معترضان، حقوق کارگران را تضعیف میکند و میلیونها کارگر شاغل در بخش غیررسمی این ایالت را در معرض آسیب قرار میدهد.
اِن. سلواراج، دبیرکل اتحادیه کارگران ساختمانی کنگره اتحادیههای کارگری سراسر هند در تامیل نادو، در این تجمع هشدار داد که قوانین جدید باعث تضعیف قوانین رفاهی فعال برای کارگران غیررسمی میشود.
وی تأکید کرد: «بسیاری از کارگران کمدرآمد هماکنون از مزایای مهمی مانند کمکهزینه تحصیل فرزندان و کمکهزینه ازدواج بهرهمند هستند و اجرای کدهای جدید میتواند این حمایتها را به خطر بیندازد.»
به گفته سلواراج، صندوق رفاهی کارگران ساختمانی که بیش از ۶ هزار کرور روپیه منابع در اختیار دارد، نقشی کلیدی در تأمین این مزایا دارد؛ اما با اجرای سیاست شَرم شاکتی، کارکرد این صندوق نیز محدود خواهد شد.
او از دولت ایالتی تامیل نادو خواست تا همانند ایالت کِرالا، از اجرای این قوانین جدید خودداری کند و برای حفظ حقوق کارگران، در برابر این اصلاحات «زیانبار» اقدام نماید.