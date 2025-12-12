حمایت کارگران استارباکس جهان از باریستاهای معترض

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری BBC، کارگران و کارکنان و همچنین اعضای اتحادیه‌های صنفی کارکنان شرکت عرضه قهوه آماده استارباکس در ۱۰ کشور دنیا که شعبات این شرکت در آن‌ها وجود دارد، در حمایت از باریستاهای آمریکایی تظاهرات می‌کنند.

اتحادیه کارگران استارباکس در آمریکا به بی‌بی‌سی اعلام کرده است که کارگران و اعضای اتحادیه در انگلستان، اسکاتلند و هشت کشور در اروپا و سایر قاره‌ها که دارای شعبات این شرکت هستند، روز جمعه این هفته در حمایت از اعتصاب کارکنان آمریکایی تظاهرات می‌کنند.

اتحادیه کارکنان استارباکس در آمریکا، در ماه گذشته اعتصابی را آغاز کرد که به گفته این اتحادیه به ۳۰۰۰ باریستا در بیش از ۱۰۰ شهر آمریکا گسترش یافته بود. کارکنان استارباکس خواستار حقوق و دستمزد بهتر و استخدام نیروی بیشتر و همچنین حل ده‌ها مورد اختلافی در مورد رویه‌های کاری این شرکت هستند.

استارباکس اعلام کرده که این اعتصاب کمتر از ۱ درصد از فروشگاه‌های این زنجیره را تحت تأثیر قرار داده و تاکید کرده که اقدام کارکنان «هیچ تأثیری» بر کل کسب و کار این مجموعه نداشته است.

تظاهرات هماهنگ در فروشگاه‌ها و دفاتر استارباکس در شهرهای سراسر استرالیا، برزیل، کانادا، ایتالیا، هلند، آلمان، سوئیس و ترکیه برنامه‌ریزی شده است. همچنین روز پنج شنبه هفته گذشته، باریستاهای کافه‌های بیرون‌بر استارباکس برای اعتراض در بزرگترین استارباکس جهان، در شیکاگو، جمع شدند.

