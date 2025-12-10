دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز:
کارگران پس از اعتراض صنفی اخراج میشوند/ لزوم رسیدگی به واحدهای بحرانی
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی در دیدار تشکلهای کارگری با مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: به دنبال تدوین سند جامع، دقیق و عملیاتی کارگری و بازنشستگی هستیم که بتواند چالش های اصلی کارگران و بازنشستگان را شناسایی، الویت بندی و برای رفع آنها راهکارهای کاربردی ارائه دهد.
به گزارش ایلنا، نخستین نشست اعضای تشکلهای کارگری استان آذربایجان شرقی با بهزاد غفاری تیکمه داش، مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد.
در آغاز این نشست، کریم صادق زاده تبریزی دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با تبریک انتصاب بجا و شایسته مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: جنابعالی در مسئولیتهای پیشین خود، تجارب ارزنده و توانمندیهای مدیریتی در سطوح میانی و ارشد استان را بهخوبی به نمایش گذاشتهاید و یقین داریم که امروز نیز در این جایگاه خطیر، با همت والا و نگاه اخلاقمدارانه، منشأ آثار ماندگار برای جامعه کارگری، تعاونیها و بخش تولید خواهید بود.
صادق زاده تبریزی با اشاره به توصیههای مدیریتی استاندار آذربایجان شرقی برای این مسئولیت خطیر که نقشهراه حرکت ما در حوزه کار و تعاون است گفت: حمایت از معیشت مردم بهویژه اقشار آسیبپذیر، حکمرانی شفاف در حوزه روابط کار، رسیدگی جدی به پرونده مشاغل سخت و زیانآور، تدوین نقشه راه «مهارت تا اشتغال»، تأمین مسکن مناسب برای جامعه کارگری، بازآفرینی نقش تعاونیها در اقتصاد استان، حرکت به سمت تعاونیهای نسل جدید، دانشبنیان، مسکنمحور و صادراتمحور، استقرار هنرستانهای جوار صنعت، ایجاد توازن میان عرضه و تقاضای نیروی ماهر، تنظیمگری اثربخش بازار کار استان، راهاندازی سامانه یکپارچه پایش بازار کار و نقشه مهارتهای شغلی از جمله موارد مطرح شده به عنوان نیازهای واقعی استان و جامعه کارگری بوده و تشکلهای کارگری در کنار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آماده همکاری برای تحقق آنها آماده همکاری کامل است.
وی با بیان اینکه مطالبات قشر شریف کارگر استان نیز تمامی خواستهها و نگرانیهای خود را به ریاستجمهوری، وزیر محترم تعاون، نمایندگان مردم در مجلس و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ارسال کردهایم و جوابیههای متعددی دریافت شده است اظهار داشت: اما بخش مهمی از این مطالبات، نیازمند پیگیری اجرایی از طریق جنابعالی و مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان است.
صادق زاده تبریزی با اشاره به برخی از این خواستهها عنوان کرد: امروز خواسته اصلی ما، پیگیری جدی برای رفع مشکلات واحدهای بحرانی، حفظ اشتغال موجود و تقویت امنیت شغلی کارگران است.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با بیان اینکه هم اکنون در تعدادی از واحدها به دنبال اعتراضات کارگران شاهد اخراج آنها هستیم گفت: کارگران تنها خواستار دریافت مطالبات خود در چارچوب قانون هستند و ما از شما انتظار داریم در نخستین گام به این وضعیت خاتمه دهید
وی خواستار آزادی بیان برای کارگران شد و گفت: اینکه بعضا بحث اصلاح قانون کار مطرح میشود ما هم از آن استقبال میکنیم و میخواهیم در گام نخست تکلیف اعتراضات صنفی قانونمند شود
صادق زاده تبریزی با بیان اینکه همه ما قدردان کارفرمایانی هستیم که به حقوق کارگران احترام میگذارند افزود: در این شرایط اقتصادی اکنون شاهد هستیم برخی کارفرمایان با توزیع کالاهای اساسی و فراهم آوردن امکانات رفاهی کمک حال کارگران میباشند
وی با قدردانی از اقدام مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی در آغاز دوره مدیریت، در بازدید از پروژههای عمرانی اداره کل و تعیین روزشمار بهرهبرداری استخر کارگران تا ۱۲ بهمن گفت: این اقدام شما، امید تازهای در دل جامعه کارگری ایجاد کرده است.
صادق زاده با تأکید بر اینکه در سالهای اخیر توجه به مسائل مهمی همچون امنیت شغلی، معیشت، درمان، مسکن، آموزشهای مهارتی، بهروزرسانی قوانین و همچنین وضعیت معیشتی بازنشستگان نیازمند نگاه هماهنگ و برنامهمحور است گفت: بر همین اساس ضرورت تدوین سند جامع کارگری و بازنشستگی بیش از پیش احساس میشود و ما به عنوان مجموعهای همراه و مطالبهگر، آمادگی کامل داریم که در کنار اداره کل در فرایند تدوین این سند جامع را با بهرهگیری از نظرات کارشناسان، تشکلهای کارگری و نمایندگان واقعی جامعه کارگری پیش ببریم.
وی تأکید کرد: امید آن داریم که این همکاری مشترک بتواند به تولید سندی منجر شود که هم مسیر آینده را روشن کند، هم برنامهای برای رفع دغدغههای امروز جامعه کار و تلاش باشد.
صادق زاده تبریزی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: معظم له جامعه کار و تولید به مثلثی با سه ضلع دولت، کارفرما و کارگر تشبیه کردهاند که ضلع ضعیف آن را کارگران تشکیل میدهند که باید مورد حمایت قرار گیرند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با استقبال برای رفع مشکلات کارگران گفت: در عین حال باید به تقویت کارفرمایان نیز توجه کنیم چرا که بدون کارفرمای قوی وجود کارگر معنا نخواهد داشت
بهزاد غفاری تیکمه داش با بیان اینکه رویکرد جدیدی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی برای توسعه و تقویت تشکلهای کارگری ایجاد شده است گفت: باید در جامعه کار و تولید شرایطی فراهم شود تا تشکلهای کارگری به عنوان مشاوران اصلی کارفرمایان برای پیشبرد امور و ایقای نقش مهم در تصمیم گیریها حضور داشته باشند و این یکی از برنامههایی است که به جدیت آن را دنبال میکنم
وی بر ضرورت فراهم آوردن بستر زمینه آزادی بیان برای تشکلهای کارگری تأکید کرد و افزود: کارگران فراتر از حقوق قانونی خود مطالبه دیگری ندارند و باید کارفرمایان به این موضوع مهم توجه داشته باشند
غفاری فراهم آوردن زمینه رضایت شغلی، افزایش مهارت شغلی کارگران با توجه به تحول در عرصه تکنولوژی از دیگر برنامههای جدید خود در این اداره کل خواند و گفت: یکی از مباحث مهم برای ایجاد ایمنی شغلی و سلامت کار توجه به بحث HSE است که با جدیت این موضوع برای کاهش حوادث شغلی دنبال خواهد شد
وی ضرورت تلاش برای کاهش شکایات کارگران با ایجاد تعامل سازنده میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی برای رفع موانع را از برنامههای خود عنوان کرد و گفت: شفافسازی در فعالیتهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی در همه حوزهها یکی از ضروریات است که با جدیت دنبال خواهد شد و باید توجه کنیم اگر محیط کار و تولید با رضایت کارگران و کارفرمایان همراه باشد شاهد بهره وری بوده و این امر به افزایش ثروت در جامعه منجر میشود.
غفاری از فراهم آوردن امکان ارتباط مستقیم شهروندان با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: بر همین اساس با ایجاد سامانهای در فضای مجازی توسط تیم انفورماتیک این اداره کل این امکان برای کلیه شهروندان فراهم خواهد شد که بتوانند به صورت مستقیم با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی ارتباط برقرار کنند و این اقدام تاثیر بسیار مهمی در روند رسیدگی شکایات، شفافسازی فعالیتهای این اداره کل همچنین واقعیات جامعه کار و تولید خواهد داشت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی رسیدگی به وضعیت کارخانجات بحرانی و کارگران اخراجی را از برنامههای خود خواند و گفت: از تشکلهای کارگری میخواهم اگر موردی را سراغ دارند سریعا اطلاع دهند که آن پیگیری نماییم تا مشکل کارگران و کارفرمایان رفع شود
در پایان این نشست، مقرر شد جلسات ماهانه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی با تشکلهای کارگری استان برگزار شود.