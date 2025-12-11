خبرگزاری کار ایران
سقوط یک کارخانه قدیمی با شیب تند؛

۲ کارگر دیگر داروگر هم اخراج شدند

۲ کارگر دیگر داروگر هم اخراج شدند
یکی از کارگران کارخانه داروگر تهران از اخراج دو نفر از همکارانش در آستانه بازنشستگی خبر داد.

یک منبع کارگری در کارخانه داروگر تهران با اشاره به بیکاری دو نفر از همکاران که از کارگران با سابقه محسوب می‌شوند، در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: هفته گذشته دو کارگر با حدود ۲۴ تا ۲۵ سال سابقه کار  با برخوردهای سلیقه‌ای اخراج شدند. 

این کارگر با بیان اینکه این دو نفر به دنبال ثبت شکایت و جمع آوری سوابق سخت و زیان آوری شغل خود در اداره کار بودند که ناگهان از کار بیکار شدند، افزود: در کارخانه داروگر تهران که زمانی حدودا ۵۷۰ کارگر کار می‌کرد در حال حاضر حدود ۱۲ تا ۱۵ کارگر (با احتساب نگهبانان) باقی مانده‌اند؛ این نیروها از اخراج همکارانشان ابراز نارضایتی می‌کنند و خواستار بازگشت به کار آن‌ها هستند. 

وی با بیان اینکه کارگران این کارخانه که در آستان تعطیلی است، امنیت شغلی ندارند، درباره وضعیت تولیدات این کارخانه تصریح کرد: همه خطوط تولیدی کارخانه داروگر تهران متوقف شده و کارگران باقی مانده فقط در دو خط شامپو کوزه‌ای و مایع ظرفشویی ریکا فعالیت دارند که آنهم هر چند وقت یکبار با تامین نشدن مواد اولیه تولید متوقف می‌شود و کارگران در زمان بیکاری در بخش خدمات کارخانه به کار گرفته می‌شوند. 

او با تاکید بر اینکه خواسته ما شفاف‌سازی وضعیت کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه است، در ادامه افزودند: بعد از سال‌ها هنوز کارفرما مطالبات سنواتی و مزدی شماری از همکاران تعدیلی که بین سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ بیکار شده‌اند، پرداخت نشده و هنوز پرونده شکایت آن‌ها در اداره کار و مراکر قضایی و نظامی باز است. 

به گفته این کارگر؛ در حالی روزانه بر حجم مشکلات مالی داروگر تهران افزوده می‌شود که کارفرما توان پرداخت به موقع حقوق حدود ۱۲ تا ۱۵ کارگر شاغل باقی مانده کارخانه را ندارد، به همین دلیل به بهانه‌های مختلف با تعدیل کارگران قصد کاهش هزینه‌های جاری کارخانه و در نهایت تعطیلی کامل آن را دارد. 

او در بخش پایانی سخنان خود گفت: کارگران باقی مانده  هر روز در کارخانه برای انجام کار حضور دارند و نگرانند که مبادا در پایان ماه جاری آن‌ها نیز شغل‌شان را از دست بدهند.

 

