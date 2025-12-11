یک فعال کارگری در گفتوگو با ایلنا:
حداقل دستمزد و مزایا ۱۲۰ دلار است/ گرانی به توان دو!
نادر مرادی از گرانی سنگین کالاهای اساسی و سقوط همزمانِ قدرت خرید دستمزد انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قیمت دارو دوباره در حال افزایش است (براساس اخبار رسمی ۴ تا ۱۲ برابر میشود)؛ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از جمله برنج حذف شده و قرار است گرانی بنزین یک شوک مجدد به بازار اقتصاد وارد آورد.
در چنین شرایطی صحبت از سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری و قیاس آن با دستمزد واقعی، از معنا تهی شده است؛ «نادر مرادی» فعال کارگری در این رابطه میگوید: قیمت کالاهای اساسی یکی پس از دیگری در حال افزایش است و نتیجهی این روند، خم شدن کمر مردم فقیر و بیپناه است؛ فشاری که در سالهای گذشته سابقه نداشته است.
او ادامه داد: قیمت مایحتاج اساسی زندگی مردم به شدت بالا رفته؛ و هنوز بالاتر هم میرود. امروز قیمت هر کیلو برنج ایرانی حدود ۴۰۰ هزار تومان است؛ با یک محاسبه سرانگشتی به این نتیجه میرسیم که قیمت یک دانه برنج (دقیقاً یک دانه برنج ساده) چیزی حدود ۸۰ هزار تومان میشود. این قیمت به راستی کمرشکن و بیسابقه است؛ سوال این است که اجرای حذف ارز ترجیحی قرار است قیمت برنج را به چه پایهای برساند؛ با یک شوک قیمتی جدید چه بالایی سر سفرهها میآید؟!
به گفته مرادی، اجرای سیاستهای انقباضی و حذفی دولت، منجر به ایجاد موج گرانی جدید تا پایان سال و همچنین در ماههای ابتدایی سال آینده میشود و این یعنی گرانی به توان ۲!
این فعال کارگری تاکید میکند: افزایش دستمزد هرچقدر هم که باشد، نمیتواند این گرانی مضاعف را جبران کند؛ در واقع با این سیاستهای دست راستی و انقباضی، سال آینده قدرت خرید طبقه کارگر و ارزش واقعی دستمزد بازهم سقوط خواهد کرد.
مرادی اضافه میکند: دولت آنقدر در مدیریت بازار ناموفق بوده که مردم هر روز باید منتظر یک سورپرایز تازه باشند! دیروز گوشت، امروز برنج، فردا قند، پسفردا روغن و .... انگار مسابقهی گرانی راه افتاده و جایزهاش خم شدن کمر مردم است!
او با بیان اینکه « نظارتی در کار نیست» گفت: مدام اخباری از گزارش ناترازی و رالی صعود دلار و طلا منتشر میشود؛ نوزدهم آذر، قیمت دلار به بیش از ۱۲۴ هزار تومان رسیده؛ ببینید دستمزد چقدر سقوط کره؛ پایه مزد کمتر از ۱۰۰ دلار است!
حداقل دستمزد به اضافه مزایای همه شمول برای کارگری که یک فرزند دارد، چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان است؛ این دستمزد، با در نظر گرفتن قیمت دلار در نوزدهم آذر (که ۱۲۴ هزار و ۸۷۰ تومان است) حدود ۱۲۰ دلار میشود. کارگری که روزی ۸ ساعت و هفتهای ۴۴ ساعت کار میکند، در نهایت ماهی ۱۲۰ دلار حقوق میگیرد و با این حقوق ناچیز باید یک ماه کامل زندگی کند.
مرادی میگوید: این مبلغ ناچیز را با حقوق کارگران مشابه (منظورم حداقلبگیران است) در کشورهای دیگر و همچنین کشورهای همسایه مقایسه کنید؛ نتیجه روشن است: کارگران ایرانی به شدت به زیر خط فقر سقوط کردهاند.