سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری:
قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان بازنگری میشود
نشست هماندیشی علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، با رؤسای منتخب کانونهای بازنشستگان کشوری با محوریت بررسی مشکلات بیمه تکمیلی درمان و ارائه پیشنهادها برای عقد قرارداد سال ۱۴۰۵ برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل صندوق بازنشستگی کشوری، در این نشست که با حضور جمعی از روسای کانونهای بازنشستگان استان تهران و سایر استانها، سرپرست صندوق، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیرکل خدمات رفاهی صندوق برگزار شد، ابتدا گزارشی از وضعیت فعلی قرارداد بیمه تکمیلی، مشکلات فرایندهای پرداخت خسارت، نحوه ارائه خدمات شرکت بیمهگر و گلایههای ثبتشده از سوی بازنشستگان ارائه گردید.
ازوجی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات درمانی بازنشستگان در قرارداد سال ۱۴۰۵، گفت: «هدف ما از بازنگری در قرارداد بیمه تکمیلی، ایجاد شفافیت، افزایش رضایت بازنشستگان و کاهش دغدغههای درمانی آنان است. این امر بدون شنیدن صدای کانونها و بازنشستگان ممکن نیست.»
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با قدردانی از مشارکت فعال نمایندگان کانونها، اعلام کرد که پیشنهادات مطرحشده در کارگروه تخصصی بیمه تکمیلی بررسی و در حد امکان در قرارداد جدید لحاظ خواهد شد.
وی افزود: «قرارداد جدید باید پاسخی عملی به نیازهای واقعی بازنشستگان باشد و این هدف تنها با همفکری و همراهی کانونها محقق میشود.»
رؤسای منتخب کانونهای بازنشستگان کشوری مجموعهای از پیشنهادها را در حوزههایی همچون افزایش سقف تعهدات درمانی، تسریع در پرداخت خسارت، بهبود پاسخگویی شرکت بیمه، ایجاد سامانه یکپارچه و افزایش نظارت بر عملکرد شرکتهای طرف قرارداد و همچنین ضرورت توجه به سالمندان کمدرآمد و لزوم تقویت خدمات رفاهی برای بازنشستگان و ضرورت اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه کردند.
در این نشست که بیش از هشت ساعت به طول انجامید، طرح های پیشنهادی قرارداد بیمه تکمیلی درمان برای سال ۱۴۰۵ که توسط کانون های سراسر کشور ارائه شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از مجموع ۵۶ طرح پیشنهادی با اجماع نظر منتخبین کانون های بازنشستگان کشوری ۴ طرح به عنوان طرح های پیشنهادی نهایی، مشخص شدند.
پس از استعلام های لازم و برآورد نرخ سرانه طرح های مذکور، جمع بندی و ارائه پیشنهاد واحد براساس میزان اعتبار و سهم پرداختی صندوق و بیمه شده در نشست آتی انجام خواهد شد.