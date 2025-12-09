سید علی اکبر علوی نژاد (رییس مجمع نمایندگان کار گران استان مازندران) در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: مجمع عمومی این دوره، روز ۲۵ آبان با حضور پرشور اعضای مجمع برگزارشد که در نهایت اعضای منتخب روز گذشته ۱۷ آذر ماه اعضای جدید هیات مدیره این تشکل صنفی کارگری را مشخص کردند.

وی اسامی اعضای جدید هیات مدیره این دور از اتنخابات مجمع را به شرح زیر اعلام کرد: «سید علی اکبر علوی نژاد» با حداکثر آرا به عنوان رئیس، «مهران کاویانپور» نایب رییس، «سید ولی الله درواری» بعنوان دبیر و «فرزان ابراهیمی» به عنوان خزانه دار. این دوره از هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگری استان مازندران به مدت سه سال انتخاب شدند.

