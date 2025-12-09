خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعضای جدید هیات‌مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران مشخص‌ شدند

اعضای جدید هیات‌مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران مشخص‌ شدند
کد خبر : 1725141
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای جدید هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران مشخص شدند.

سید علی اکبر علوی نژاد (رییس مجمع نمایندگان کار گران استان مازندران) در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: مجمع عمومی این دوره، روز ۲۵ آبان با حضور پرشور اعضای مجمع برگزارشد که در نهایت اعضای منتخب روز گذشته ۱۷ آذر ماه اعضای جدید هیات مدیره این تشکل صنفی کارگری را مشخص کردند. 

وی اسامی اعضای جدید هیات مدیره این دور از اتنخابات مجمع را به شرح زیر اعلام کرد: «سید علی اکبر علوی نژاد» با حداکثر آرا به عنوان رئیس، «مهران کاویانپور» نایب رییس، «سید ولی الله درواری» بعنوان دبیر و «فرزان ابراهیمی» به عنوان خزانه دار. این دوره از هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگری استان مازندران به مدت سه سال انتخاب شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری