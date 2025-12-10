هشدار «ITUC» به چین به دلیل حبس طولانی رهبر کارگران هنگکنگ
به گزارش ایلنا و به نقل از ITUC، کنفدراسیون بین المللی اتحادیههای کارگری (ITUC) طی بیانیهای با عنوان «لی چوک-یان را آزاد کنید»، به دولت چین هشدار داد تا رهبر کارگران هنگ کنگ را آزاد کند.
در این بیانیه آمده است:
«لی چوک-یان را آزاد کنید» یک کمپین بینالمللی است که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط لی چوک-یان، رهبر کارگری برجسته شهر هنگ کنگ چین است.
لی چوک یان، دبیرکل سابق کنفدراسیون اتحادیههای کارگری هنگ کنگ (HKCTU) است که توسط دولت چین منحل شده و از سال ۲۰۲۱ در زندان به سر میبرد.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) و اتحادیههای کارگری در سراسر جهان با لی چوک یان و همه کسانی که همچنان از دموکراسی و آزادی تشکل در هنگ کنگ دفاع میکنند، اعلام همبستگی میکنند. این تشکل جهانی به دولت چین هشدار داده که با گذشت حدود پنج سال از زندانی کردن این فعال برجسته کارگری کشور چین، باید او را بدون قید و شرط آزاد کرده و به حقوق تشکلهای مدنی و کارگری و آزادی بیان احترام بگذارد.
لی چوک-یان اولین بار در آوریل ۲۰۲۱ به دلیل سازماندهی تجمعات مسالمتآمیز در جریان اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۹ به لغو ماهیت فدرال هنگ-کنگ بازداشت شد.
او در حالی دوره محکومیت جدید دوساله خود را میگذراند که در سال ۲۰۲۴ با اتهامات جدیدی در زندان مواجه شد. این فعال کارگری تاکید دارد که هیچ انگیزه براندازانهای از اقدامات خود نداشته و در چهارچوب حقوق مدنی تشکل خود فعال بوده اما دولت چین او را علاوه بر این اتهام، متهم به ارتباط با عوامل خارجی نیز کرده است.
مقامات چین، اتحادیه کارگران هنگ کنگ که لی چوک یان در آن فعال بود را منحل و غیرقانونی اعلام کردند و همچنین کلیه داراییهای آن تشکل بزرگ را مسدود و تشکلهای زیرمجموعه آن را نیز منحل ساختند.