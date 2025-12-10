خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار «ITUC» به چین به دلیل حبس طولانی رهبر کارگران هنگ‌کنگ

هشدار «ITUC» به چین به دلیل حبس طولانی رهبر کارگران هنگ‌کنگ
کد خبر : 1725045
لینک کوتاه کپی شد.

«لی چوک-یان را آزاد کنید» یک کمپین بین‌المللی است که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط لی چوک-یان، رهبر کارگری برجسته شهر هنگ کنگ چین است.

به گزارش ایلنا و به نقل از ITUC، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) طی بیانیه‌ای با عنوان «لی چوک-یان را آزاد کنید»، به دولت چین هشدار داد تا رهبر کارگران هنگ کنگ را آزاد کند. 

در این بیانیه آمده است: 

«لی چوک-یان را آزاد کنید» یک کمپین بین‌المللی است که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط لی چوک-یان، رهبر کارگری برجسته شهر هنگ کنگ چین است. 

لی چوک یان، دبیرکل سابق کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری هنگ کنگ (HKCTU) است که توسط دولت چین منحل شده و از سال ۲۰۲۱ در زندان به سر می‌برد. 

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) و اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان با لی چوک یان و همه کسانی که همچنان از دموکراسی و آزادی تشکل در هنگ کنگ دفاع می‌کنند، اعلام همبستگی می‌کنند. این تشکل جهانی به دولت چین هشدار داده که با گذشت حدود پنج سال از زندانی کردن این فعال برجسته کارگری کشور چین، باید او را بدون قید و شرط آزاد کرده و به حقوق تشکل‌های مدنی و کارگری و آزادی بیان احترام بگذارد. 

لی چوک-یان اولین بار در آوریل ۲۰۲۱ به دلیل سازماندهی تجمعات مسالمت‌آمیز در جریان اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۹ به لغو ماهیت فدرال هنگ-کنگ بازداشت شد. 

او در حالی دوره محکومیت جدید دوساله خود را می‌گذراند که در سال ۲۰۲۴ با اتهامات جدیدی در زندان مواجه شد. این فعال کارگری تاکید دارد که هیچ انگیزه براندازانه‌ای از اقدامات خود نداشته و در چهارچوب حقوق مدنی تشکل خود فعال بوده اما دولت چین او را علاوه بر این اتهام، متهم به ارتباط با عوامل خارجی نیز کرده است. 

مقامات چین، اتحادیه کارگران هنگ کنگ که لی چوک یان در آن فعال بود را منحل و غیرقانونی اعلام کردند و همچنین کلیه دارایی‌های آن تشکل بزرگ را مسدود و تشکل‌های زیرمجموعه آن را نیز منحل ساختند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری