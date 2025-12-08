خبرگزاری کار ایران
پرداخت معوقات پرسنل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی تا پایان هفته

یکی از مدیران شرکت تاسیسات دریایی گفت: طبق پیگیری‌های به عمل آمده از مسئولان مالی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، این قول به کارکنان داده شده که کلیه مطالبات معوق حداکثر تا پایان این هفته پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران و کارکنان شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، نسبت به عدم پرداخت حقوق و مطالبات مربوط به بیمه و مزایای مزدی خود اعتراض دارند.

طی پیگیری ایلنا در این رابطه، یکی  از منابع خبری در مجموعه مدیریتی این شرکت اطلاع داد: حقوق کارکنان و سایر مزایا تا شهریورماه پرداخت شده و حقوق و مزایا و بیمه دو ماه مهر و آبان باقی مانده است.

وی افزود: ما در مجموعه به همراه مدیرعامل و معاون مالی شرکت، پیگیر وضعیت حقوقی کارکنان بودیم؛ به دلیل ماهیت پیمانکاری و پروژه‌ای مجموعه شرکت مهندسی و ساخت، گاه این تاخیرها پیش می‌آید.

او توضیح داد: طبق پیگیری‌های به عمل آمده از مسئولان مالی شرکت، این قول به کارکنان داده شده که کلیه مطالبات معوق حداکثر تا پایان این هفته پرداخت شود.

 

 

 

 

 

