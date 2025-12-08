خبرگزاری کار ایران
جزئیات حادثه مرگبار معدن اسفندقه/ به هشدار تخلیه توجه نشد؟!

کد خبر : 1724655
چهارشنبه هفته گذشته یک تیم بازرسی، معدن کرومیت اسفندقه را مورد بازرسی قرار داده و در گزارش خود تاکید کرده بودند که کارگاه‌های این معدن به دلیل‌ عدم ایمنی محیط کار باید فوراً تعطیل شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز صبح (هفدهم آذر)، ریزش معدن کرومیت اسفندقه موجب مرگ یک کارگر  شد که در خبری تکمیلی، زخمی شدن شدید یک کارگر دیگر نیز به تایید رسید. 

این حادثه ریزش در یکی از تونل‌های معدن کرومیت اسفندقه واقع در شهرستان ارزوییه در ۳۵۰ کیلومتری مرکز استان کرمان رخ داده که بنابر اظهارات کارشناسان علت اولیه سقوط مجموعه سنگینی از سنگ‌ها در یکی از تونل‌های معدنی بوده است. 

یکی از منابع کارگری به خبرنگار  ایلنا اطلاع داد: چهارشنبه هفته گذشته تیم بازرسی از سوی صندوق بازنشستگی فولاد این معدن را مورد بازرسی قرارداده و در گزارش خود تاکید کرده بودند که این معدن به دلیل‌ عدم ایمنی محیط کار، باید کارگاه‌های تونل‌های مختلف خود را فوراً تعطیل کند.

این منابع تصریح کردند: به دلیل استقرار پیمانکار در تهران و عدم نظارت مستقیم، به هشدارهای قبلی در این زمینه توجه نکردند.  همچنین فرآیند تخلیه جسد و رسیدگی به وضعیت مصدومان نیز در این مجموعه با تاخیر همراه بوده است.

پیگیری‌های ایلنا پیرامون جزئیات فنی وقوع حادثه همچنان ادامه دارد. در عین حال ایلنا تلاش دارد با کارفرمایان و مدیران کارگاهی این معدن تماس بگیرد.

 

