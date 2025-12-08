خبرگزاری کار ایران
جزئیات مبلغ عیدی کارگران در سال ۱۴۰۵

مطابق مقررات موجود، حداقل عیدی کارگران برابر با دو برابر حداقل دستمزد سالانه خواهد بود که بر این اساس، حداقل مبلغ عیدی در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان تعیین شده است.

به گزارش ایلنا، میزان عیدی کارگران مشمول قانون کار برای سال ۱۴۰۵ براساس قانون کار مشخص است/

 سقف عیدی کارگران معادل سه برابر حداقل دستمزد اعلام شده و رقم آن برای سال آینده حدود ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. با این حال، کارفرمایان در صورت تمایل و با توجه به شرایط اقتصادی و سطح حقوق کارکنان، مجاز هستند مبالغ بیشتری به‌عنوان عیدی پرداخت کنند؛ اقدامی که می‌تواند موجب افزایش رضایت و انگیزه نیروهای کار شود.

بر اساس ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار، میزان عیدی برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز حداقلی و حداکثر ۹۰ روز مزد کارگر است.

لازم به ذکر است این مبلغ مجزا از حقوق و دستمزد ماهانه بوده و کارفرما موظف است آن را به صورت مستقل پرداخت کند.

 

 

