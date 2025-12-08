مرگ یک معلم بوشهری در حادثه تصادف

به گزارش ایلنا، در اثر حادثه رانندگی در محور آبدان به دیّر، روبه‌روی روستای سورو استان بوشهر، یک معلم در مسیر مدرسه جان باخت.

بر اساس گزارش رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر، این حادثه حوالی ساعت ۷:۱۰ صبح در محور آبدان به دیّر و روبه‌روی روستای سورو رخ داد که سرنشین ۳۶ساله آن با یک دستگاه پژو پارس واژگون شد.

حسین ناظمیان‌پور افزود: با وجود تلاش کادر پزشکی و پرستاری بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان، این معلم جوان به‌دلیل شدت صدمات وارده به اندام‌های حیاتی، فوت کرد.

انتهای پیام/