خبرگزاری کار ایران
در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛

مسائل لایحه افزایش حقوق بازنشستگان/ بازنشستگان قدیمی را دریابید

مسائل لایحه افزایش حقوق بازنشستگان/ بازنشستگان قدیمی را دریابید
کد خبر : 1724269
یک فعال صندوق لشکری گفت: درخواست بازنشستگان این است مجلس در زمان بررسی لایحه در کمیسیون تخصصی و صحن علنی، نسبت به اصلاح تبصره ۳ لایحه دولت اقدام کند.

 امیر رهبر، فعال صنفی بازنشستگان صندوق لشکری، به «ایلنا» گفت: اخیرا دولت لایحه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای افزایش دامنه اقلام مشمول کسور کارکنان شاغل با هدف ترمیم حقوق بازنشستگی آنان در زمان برقراری و تعیین حقوق بازنشستگی، به صورت دو فوریتی تنظیم و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب به مجلس تقدیم کرده است. 

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد زمان اجرای آن برای افراد مشمول قانون که بازنشسته شده‌اند، اوایل پاییز ۱۴۰۷ خواهد بود و متأسفانه با توجه به اصلاح تبصره ۳ لایحه  ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت، اختلاف حقوق بازنشستگان سنوات مختلف به‌خصوص کارمندانی که مشمول دامنه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری واقع شده و می‌شوند، با بازنشستگان قدیمی دارای شرایط مشابه به بیش از ۵۰درصد افزایش خواهد یافت که باعث تشدید تفاوت حقوق بازنشستگی و ایجاد نابرابری در نظام پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد.

به گفته وی، این موضوع با بندهای ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و نظام پرداخت‌ها و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری و ایجاد نظام اداری صحیح کاملا منافات دارد. 

این فعال صندوق لشکری گفت: لذا درخواست بازنشستگان این است اولا در زمان بررسی لایحه در کمیسیون تخصصی و صحن علنی مجلس نسبت به اصلاح تبصره ۳ لایحه دولت اقدام کند. 

رهبر ادامه داد: برای اینکه تبعضاتی که به همراه تصویب این لایحه اجرا می‌شود، رفع شود باید تبصره ۳ حقوق بازنشستگان قبل از تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۶ (بازنشستگان ادوار گذشته) بر پایه حقوق بازنشستگان مشمول این اصلاحیه و با داشتن شرایط همتراز و مشابه (مدرک تحصیلی، سابقه کار، پست سازمانی) در همان سال تعیین و ترمیم شود. گنجاندن این تبصره فاصله دریافتی بازنشستگان جدید با قدیم را برطرف و ریشه تبعیض و بی‌عدالتی را از بین خواهد برد.

