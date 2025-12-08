خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در تماس با ایلنا مطرح شد؛

اعتراض بازماندگان تأمین اجتماعی به تاخیر چندماهه بیمه عمر

اعتراض بازماندگان تأمین اجتماعی به تاخیر چندماهه بیمه عمر
کد خبر : 1724193
لینک کوتاه کپی شد.

برخی از بازماندگان بیمه شده تأمین اجتماعی از عدم دریافت بیمه عمر متوفیِ خود بعد از گذشت ۴ تا ۶ ماه از تشکیل پرونده خبر دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی از بازماندگان بیمه شده تأمین اجتماعی در تماس با «ایلنا» از عدم دریافت بیمه عمر متوفیِ خود خبر دادند و گفتند: هر ماه مبلغ بیمه عمر از حقوق بیمه شده کسر می‌شود و باید بعد از فوت بیمه شده فوراً به بازماندگان تعلق بگیرد. اما برای بسیاری از ما، با وجود گذشت ۴ تا ۶ ماه از تشکیل پرونده، هیچ پرداختی‌ای صورت نگرفته است. 

آن‌ها گفتند: به کانون بازنشستگان هم مراجعه کردیم، اما پاسخ دقیقی دریافت نکرده‌ایم.

یکی از بازماندگان افزود: خانواده‌های متوفیان که در شرایط دشوار روحی و مالی هستند، باید بتوانند هر چه زودتر حق و حقوق قانونی خود را دریافت کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده