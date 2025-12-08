اعتراض بازماندگان تأمین اجتماعی به تاخیر چندماهه بیمه عمر

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی از بازماندگان بیمه شده تأمین اجتماعی در تماس با «ایلنا» از عدم دریافت بیمه عمر متوفیِ خود خبر دادند و گفتند: هر ماه مبلغ بیمه عمر از حقوق بیمه شده کسر می‌شود و باید بعد از فوت بیمه شده فوراً به بازماندگان تعلق بگیرد. اما برای بسیاری از ما، با وجود گذشت ۴ تا ۶ ماه از تشکیل پرونده، هیچ پرداختی‌ای صورت نگرفته است.

آن‌ها گفتند: به کانون بازنشستگان هم مراجعه کردیم، اما پاسخ دقیقی دریافت نکرده‌ایم.

یکی از بازماندگان افزود: خانواده‌های متوفیان که در شرایط دشوار روحی و مالی هستند، باید بتوانند هر چه زودتر حق و حقوق قانونی خود را دریافت کنند.

