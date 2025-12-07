خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان فولاد در شهر اصفهان/ مشکلات درمانی ادامه دارد

راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان فولاد در شهر اصفهان/ مشکلات درمانی ادامه دارد
کد خبر : 1724159
لینک کوتاه کپی شد.

صبح امروز شماری از بازنشستگان صنعت فولاد اصفهان به همراه خانواده‌هایشان، از خیابان نشاط تا خیابان منتهی به ساختمان استانداری اصفهان را راهپیمایی کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه اعتراضات صنفی روز‌های یکشنبه کارگران بازنشسته، صبح امروز (یکشنبه ۱۶ آذرماه) شماری از کارگران بازنشسته صنعت فولاد در اصفهان به همراه خانواده‌هایشان  بعد از اجتماع مقابل ساختمان کانون بازنشستگی واقع در خیابان نشاط، خیابان منتهی تا استانداری اصفهان را راهپیمایی کردند. 

این تجمع اعتراضی که همزمان با تجمع کارگران بازنشسته فولاد در کرمان و برخی مناطق معدنی دیگر برگزار شده است، در انتقاد به غیر قانونی بودن ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری و در عین حال تداوم مشکلات معیشتی ناشی از عدم اجرای کامل همسان‌سازی و همچنین تداوم مشکلات درمان بازنشستگان ترتیب داده شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا