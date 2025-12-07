راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان فولاد در شهر اصفهان/ مشکلات درمانی ادامه دارد
صبح امروز شماری از بازنشستگان صنعت فولاد اصفهان به همراه خانوادههایشان، از خیابان نشاط تا خیابان منتهی به ساختمان استانداری اصفهان را راهپیمایی کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه اعتراضات صنفی روزهای یکشنبه کارگران بازنشسته، صبح امروز (یکشنبه ۱۶ آذرماه) شماری از کارگران بازنشسته صنعت فولاد در اصفهان به همراه خانوادههایشان بعد از اجتماع مقابل ساختمان کانون بازنشستگی واقع در خیابان نشاط، خیابان منتهی تا استانداری اصفهان را راهپیمایی کردند.
این تجمع اعتراضی که همزمان با تجمع کارگران بازنشسته فولاد در کرمان و برخی مناطق معدنی دیگر برگزار شده است، در انتقاد به غیر قانونی بودن ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری و در عین حال تداوم مشکلات معیشتی ناشی از عدم اجرای کامل همسانسازی و همچنین تداوم مشکلات درمان بازنشستگان ترتیب داده شده است.