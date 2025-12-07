خبرگزاری کار ایران
بازنشستگان کارگری: عیدی ما باید به اندازه کارگران شاغل باشد

بازنشستگان کارگری خواستار پرداخت عیدی کارگری و به میزان مشخص شده در قانون برای شاغلان شدند.

جمعی از بازنشستگان کارگری در تماس با ایلنا، خواستار پرداخت عیدی کارگری شدند. این بازنشستگان با بیان اینکه کارگر شاغل و بازنشسته کارگر است و نباید در زمینه عیدی بین شاغلان و بازنشستگان تفاوت باشد؛ بر ضرورت افزایش رقم عیدی مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی تاکید کردند.

این بازنشستگان افزودند: هرسال عیدی ما به اندازه کارمندان و بازنشستگان دولت پرداخت می‌شود و این در حالیست که ما سی سال کارگر بوده‌ایم و حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی پرداخته‌ایم.

این بازنشستگان می‌گویند: مگر حقوق ما به اندازه کارمندان دولت است که به اندازه آن‌ها عیدی می‌گیریم؟ عیدی قانونی ما باید حداقل دو برابر حداقل دستمزد کارگری باشد، همان که به شاغلان می‌پردازند. 

