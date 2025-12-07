به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درجمع فعالان کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با انتقاد از گسترش فقر درجامعه گفت: براساس آمارها ۶۰ درصد از شاغلین کشور ازجمله کارگران و همچنین بازنشستگان، دریافتی‌شان کمتر از خط فقر است که این میزان ۴۰ میلیون نفر ازجمعیت کشور را شامل می‌شود.

وی با اشاره به این مطلب که این گونه پرداخت‌ها به هیچ وجه منطبق بر میزان تورم نیست تصریح کرد: واقعی شدن مزد موجب افزایش قدرت خرید حقوق بگیران و رونق اقتصادی درجامعه و خروج از رکود و تورم خواهد شد.

نماینده ساری و میاندورود درمجلس با انتقاد از مسکوت ماندن قانون الزام درمان رایگان در تامین اجتماعی و مشکلاتی که بر جامعه کارگری و بازنشستگان تحمیل می‌شود گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس اعتقاد راسخ دارد که این موضوع اجرایی شود و سال آینده قطعا موضوعی به نام بیمه تکمیلی درمان را نخواهیم پذیرفت.

وی با بیان این مطلب که با تمام قدرت از قانون الزام درمان رایگان حمایت می‌کنیم اضافه کرد: در کمیسیون اجتماعی مجلس کمیته‌ای را ایجاد کرده‌ایم تا طرحی تحت عنوان طرح ملی بیمه مکمل را بررسی نماییم، این طرح با هدف هماهنگی بیمارستان‌های دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی درجهت ارائه خدمات به اقشار حقوق بگیر جامعه و تحقق عدالت اجتماعی در دست بررسی است.

دراین نشست، نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ورئیس کانون بازنشستگان کارگری استان مازندران، نیز با ارائه گزارشی از جزییات قرارداد بیمه تکمیلی درمان با شرکت آتیه سازان حافظ گفت: بدون شک خواستار اجرای قانون الزام درمان رایگان توسط سازمان تامین اجتماعی هستیم و لاجرم و به دلیل‌ عدم اجرای این قانون به بیمه تکمیلی درمان متوسل شدیم.

وی گفت: ازمجلس و دولت به خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم با اجرای طرح‌های حمایتی در مقوله معیشتی به کمک اقشار حقوق بگیر خصوصا کارگران و بازنشستگان بشتابند تا فقر و محرومیت موجب بدبینی این عزیزان به ارکان نظام نشود.

