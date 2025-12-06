خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقاد کارگران حفاری شمال از تاخیر در پرداخت حقوق/ مزایا را فراموش کردند!

انتقاد کارگران حفاری شمال از تاخیر در پرداخت حقوق/ مزایا را فراموش کردند!
کد خبر : 1723401
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران حفاری شمال از تاخیرهای متداول در پرداخت مزد و مزایای مزدی خود انتقاد کردند.

تعدادی از کارگران شرکت حفاری شمال در تماس با خبرنگار ایلنا، از تاخیرهای متداول در پرداخت حقوق ماهانه خود انتقاد کردند.

این کارگران با بیان اینکه از ابتدای سال پرداخت‌ها نامنظم شده؛ گفتند: اوایل سال حقوق‌ها را یکی دو روز عقب انداختند؛ حالا اما پرداخت‌ها به پانزدهم هر ماه کشیده؛ هر بار نیروها کلی اعتراض می‌کنند تا حقوق با دو هفته تاخیر پرداخت می‌شود و این در حالیست که شرکت درآمدزاست و می‌تواند حقوق‌ها را به موقع واریز کند.

به گفته کارگران، قبل از سال جاری، حقوق پرسنل ستادی و عملیاتی حفاری شمال بین ۲۷‌ام تا پایان ماه به موقع واریز می‌شد.

این کارگران در عین حال از عدم پرداخت مزایای عرفی و مناسبتی انتقاد کردند و گفتند: از ابتدای سال پرداخت مزایا را به کلی فراموش کرده‌اند؛ ما همیشه کلی مزایای عرفی و مناسبتی داشتیم که ظاهراً دیگر اراده‌ای برای پرداخت آن‌ها نیست.

کارگران حفاری شمال می‌گویند: در این شرکت حدود ۳۵۰۰ نیروی عملیاتی و ستادی در سایت‌های مختلف مشغول به کارند که مطالبات سال قبل این نیروها نیز هنوز پرداخت نشده است؛ ما از سال گذشته پاداش مناسبتی و حق مرخصی طلبکاریم؛ حق مرخصی‌ها را چند سال است نپرداخته‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی