انتقاد کارگران حفاری شمال از تاخیر در پرداخت حقوق/ مزایا را فراموش کردند!

تعدادی از کارگران شرکت حفاری شمال در تماس با خبرنگار ایلنا، از تاخیرهای متداول در پرداخت حقوق ماهانه خود انتقاد کردند.

این کارگران با بیان اینکه از ابتدای سال پرداخت‌ها نامنظم شده؛ گفتند: اوایل سال حقوق‌ها را یکی دو روز عقب انداختند؛ حالا اما پرداخت‌ها به پانزدهم هر ماه کشیده؛ هر بار نیروها کلی اعتراض می‌کنند تا حقوق با دو هفته تاخیر پرداخت می‌شود و این در حالیست که شرکت درآمدزاست و می‌تواند حقوق‌ها را به موقع واریز کند.

به گفته کارگران، قبل از سال جاری، حقوق پرسنل ستادی و عملیاتی حفاری شمال بین ۲۷‌ام تا پایان ماه به موقع واریز می‌شد.

این کارگران در عین حال از عدم پرداخت مزایای عرفی و مناسبتی انتقاد کردند و گفتند: از ابتدای سال پرداخت مزایا را به کلی فراموش کرده‌اند؛ ما همیشه کلی مزایای عرفی و مناسبتی داشتیم که ظاهراً دیگر اراده‌ای برای پرداخت آن‌ها نیست.

کارگران حفاری شمال می‌گویند: در این شرکت حدود ۳۵۰۰ نیروی عملیاتی و ستادی در سایت‌های مختلف مشغول به کارند که مطالبات سال قبل این نیروها نیز هنوز پرداخت نشده است؛ ما از سال گذشته پاداش مناسبتی و حق مرخصی طلبکاریم؛ حق مرخصی‌ها را چند سال است نپرداخته‌اند.

انتهای پیام/