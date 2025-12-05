انتقاد بازنشستگان گیلان از وضعیت درمان/ نه به بیمه تکمیلی و هزینه های سنگین

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان امضاکننده این کارزار، در متنی که خطاب به مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی این استان تنظیم شده، دغدغه‌های معیشتی و درمانی خود را مطرح کردند. این گروه با اشاره به ناکارآمدی بیمه تکمیلی فعلی و هزینه‌های گزاف آن، بر لزوم بازگشت به اصل الزام قانون تأمین اجتماعی و ارائه خدمات درمانی کامل و رایگان تأکید ورزیدند.

​متن کامل این کارزار به شرح زیر است:

جناب دکتر مرتضوی

مدیر کل محترم سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان

با احترام و در راستای جلسه روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ در دفتر جنابعالی که با حضور نمایندگان شورای بازنشستگان مستقل استان گیلان انجام پذیرفت:

ضمن تشکر از عنایت ویژه در خصوص آمادگی لازم به منظور انعکاس اعتراضات و همچنین پیشنهادات و درخواست‌های این شورا که در انتها به امضای اعضای شورا مزین گردیده است، اهم موارد اعتراض، درخواست‌ها و پیشنهادات مطابق لیست زیر به استحضار می‌رسد:

۱. اعتراض به‌عدم اجرای مفاد ماده ۵۴ و قانون الزام درمان و سرپیچی از قوانین مصوب وعدم انجام تعهدات موضوعه.

۲. اعتراض به اعطای مجوز به کانون عالی جهت عقد قرارداد با شرکت بیمه «آتیه سازان حافظ» بدون هیچ‌گونه نظارت، بازرسی و حسابرسی وعدم هرگونه تعهدی از سوی سازمان نسبت به حق و حقوق قانونی بازنشستگان در قرارداد مزبور.

۳. اعتراض به‌عدم توجه سازمان به پیشنهادات منطقی، قانونی و کاربردی بازنشستگان در راستای زمینه‌سازی جهت اجرای ماده ۵۴ از جمله اجرای طرح پایلوت در استان گیلان و سناریوهای ارائه‌شده دیگر که از طریق مجاری ارتباطی اعلام گردیده بود.

۴. اعتراض به افزایش بی‌رویه هزینه بیمه تکمیلی بدون کارشناسی سازمان و عدم دخالت در پروسه انعقاد قرارداد اعم از برگزاری مناقصه، انتخاب بیمه‌گر و سایر موارد.

۵. اعتراض به افزایش سهم پرداختی بازنشستگان و کاهش سهم سازمان نسبت به قرارداد قبلی که با شعار زمینه‌سازی برای اجرای ماده ۵۴ و الزام درمان، کاملاً مغایرت داشته و تعهدات سازمان را بیش از پیش کمرنگ‌تر می‌نماید.

۶. اعتراض به انعقاد مجدد و تمدید قرارداد با شرکت بیمه «آتیه سازان حافظ» علیرغم ناتوانی در ارائه خدمات درمانی و اداری.

۷. پیشنهاد می‌گردد با توجه به در نظر گرفتن مبلغ ۲۵۰ هزار تومان سهم پرداختی سازمان برای هر بازنشسته و افراد تبعی در این قرارداد، ترتیبی اتخاذ گردد تا چنانچه بازنشسته‌ای اعلام انصراف نماید، این مبلغ همچنان به حساب بازنشسته واریز گردد تا بازنشسته با همین مبلغ بتواند بخشی از درمان خود و خانواده را پیگیری نماید.

۸. پیشنهاد می‌گردد با توجه به کسر دو درصد از کل حقوق بازنشسته به منظور ارائه خدمات درمانی، این کسورات با تمایل و خواسته بازنشسته انجام پذیرد؛ یعنی چنانچه بازنشسته‌ای اعلام انصراف از دریافت خدمات درمانی را داشته باشد، این کسورات انجام نپذیرد.

۹. پیشنهاد می‌گردد حال که سازمان در ارائه خدمات درمانی و اجرای ماده ۵۴ علیرغم تمام ادعاهای مدیر عامل محترم سازمان مبنی بر توانمند بودن ارائه خدمات درمانی و حتی اجرای ماده ۵۴ و الزام درمان در بدو ورود به سازمان و سخنان اخیر، ناتوان می‌باشد، به منظور فراهم نمودن بستر برای سال آینده، قرارداد بیمه تکمیلی را با یکی از شرکت‌های شستا که تحت مالکیت سازمان می‌باشد و به نوعی با یکی از شرکت‌های اقماری سازمان، عقد قرارداد نماید تا با این عمل، دست واسطه‌گران را از این قرارداد فی‌مابین کوتاه و هم جلوگیری از مفسده گردد و هم خدمات بهتری ارائه شود.

۱۰. پیشنهاد می‌گردد ضمن اعمال نظارت بر قرارداد منعقده و حسابرسی، عقد قرارداد در استان‌ها مجزا گردد تا ضمن بهره‌گیری از منابع و امکانات استانی و انتخاب بیمه‌گر توانمند و شایسته، متن و مفاد قرارداد به‌صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. ضمن اینکه بیمه‌گر موظف است تا اطلاعات دقیق خدمات ارائه‌شده را به‌صورت ریز در اختیار کلیه بازنشستگان طرف قرارداد قرار دهد تا بازنشستگان بتوانند از حداکثر خدمات بهره‌گیری نمایند.

۱۱. پیشنهاد می‌گردد سازمان با تحقیق و بررسی میدانی و بهره‌گیری از اطلاعات و آمارهای کاربردی نسبت به اجرای ماده ۵۴ و الزام درمان در سال آینده اقدام نماید.

۱۲. پیشنهاد می‌گردد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه عمر تفکیک گردد تا بازنشستگان در صورت تمایل بتوانند از هر یک از قراردادها بهره‌گیری نمایند (در حقیقت ادغام دو قرارداد از دو شرکت بیمه متفاوت در یک قرارداد، معنا و مفهومی ندارد).

۱۳. پیشنهاد می‌گردد در قرارداد فعلی بیمه تکمیلی، کلمه «همه یا هیچ» برای تحت حمایت قرار دادن بیمه‌شده با افراد تبعی برداشته شود (کانون اعلام نموده که یا باید همه اعضای خانواده بیمه شوند یا هیچ‌کدام نمی‌توانند).

انتهای پیام/