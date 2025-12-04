خبرگزاری کار ایران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:

آغاز مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی از شنبه ۱۵ آذر

کد خبر : 1722981
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی با شارژ اعتبار حساب سرپرستان خانوارهای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در دهک‌های درآمدی اول، دوم و سوم از هفته آینده (شنبه ۱۵ آذر) آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» افزود: افراد شامل طرح می‌توانند از شنبه ۱۵ آذر به بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه متصل به طرح مراجعه کرده و ۱۱ قلم کالای اساسی خریداری کنند. 

وی افزود: در این مرحله، برای هر یک از مشمولان در دهک‌های اول تا سوم درآمدی مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار شارژ خواهد شد. 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اموربین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این یازده قلم شامل شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر است. 

*ویژگی‌های طرح کالابرگ الکترونیکی*: 

- مشمولان می‌توانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیین‌شده را خریداری کنند. 

- هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت را خریدار پرداخت می‌کند. 

- امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست. 

- اعتبار طرح تا پایان اسفند ۱۴۰۴ قابل استفاده است. 

- خریداران می‌توانند محصولات تولیدکنندگان مختلف را از گروه‌های کالایی تعیین‌شده انتخاب کنند. 

طرح در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه (شامل فروشگاه‌های عمده و خرد) و ۱۱ فروشگاه زنجیره‌ای (افق کوروش، اتکا، جانبو، دیلی‌مارکت، رفاه، گندم، مینومارت، هایپر فامیلی، هفت، شیرین عسل و وال‌مارکت) اجرا می‌شود. 

راه‌های استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌ها: 

- دانلود و نصب اپلیکیشن «شما» از بازار یا مایکت (نسخه وب نیز موجود است) 

- کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

- از این پس، مانده اعتبار کالابرگ هر ماه از طریق پیامک سرشماره V. Refah برای سرپرستان خانوار ارسال می‌شود (این پیامک فاقد لینک است). 

مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سؤالات مشمولان طرح آماده است. 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هموطنان خواست همچنان مراقب پیام‌ها و لینک‌های جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامک‌های رسمی از سرشماره V. Refah اعتماد کنند. 

نحوه زمان‌بندی مراجعه سایر دهک‌های مشمولین طرح کالابرگ الکترونیکی متعاقباً اعلام می‌شود.

 

