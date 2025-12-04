پاسخ به یک گزارش درباره خدمات درمانی بازنشستگان ذوبآهن اصفهان
در پی انتشار مطلبی با عنوان «قطع خدمات درمانی بازنشستگان ذوبآهن اصفهان و تشدید بلاتکلیفی پس از ادغام صندوق فولاد»، روابطعمومی امور بازنشستگی فولاد، توضیحات ارسال کرد.
به گزارش ایلنا، متن توضیحات به شرح زیر است:
تأکید بر تداوم خدمات درمانی و صیانت از حقوق بازنشستگان
امور بازنشستگی فولاد همواره خود را متعهد به حفظ کرامت و سلامت بازنشستگان عزیز دانسته و در تمامی سالهای اخیر، پوشش بیمه درمانی و تکمیلی را بدون وقفه در سراسر کشور تداوم بخشیده است.
در حال حاضر نیز با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدامات لازم برای تمدید و بهبود قرارداد بیمه درمانی بازنشستگان در حال انجام است تا هیچ بازنشستهای در مسیر دریافت خدمات درمانی دچار مشکل نشود.
هماهنگی با نهادهای ذیربط برای رفع ناپایداری موقت
برخی چالش های اخیر در زمینه بیمه پایه و ارتباطهای مالی میان شرکت ذوبآهن اصفهان و امور بازنشستگی فولاد، موضوعی فنی و اداری است که با هماهنگی وزارت کار، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه سلامت ایران در حال پیگیری و رفع است.
امور بازنشستگی فولاد ضمن حفظ خویشتنداری و تمرکز بر تأمین رفاه ذینفعان، اعلام میکند که هیچ تصمیمی برای قطع یا کاهش خدمات درمانی وجود ندارد و تمامی قراردادهای بیمهای تا رفع کامل مشکلات مالی و اداری برقرار خواهد بود.
درباره طرح ادغام صندوقها:
هیچ تغییری در نحوه ارائه خدمات رفاهی و درمانی بازنشستگان فولاد اعمال نشده است.
هدف اصلی این تصمیم، ایجاد همافزایی، ساماندهی دادهها و افزایش پایداری در خدمات حمایتی است تا بتوان در آینده ظرفیتهای درمانی و رفاهی بازنشستگان فولاد را ارتقا داد.
روابطعمومی امور بازنشستگی فولاد ضمن قدردانی از رسانهها برای پیگیری دغدغههای بازنشستگان، تأکید میکند:
سلامت، کرامت و آرامش بازنشستگان خانواده بزرگ فولاد، خط قرمز امور بازنشستگی فولاد است و تمام اقدامات اداری، مالی و بیمهای با همین رویکرد پیگیری میشود.
اطلاعرسانیهای تکمیلی در خصوص وضعیت بیمه درمان و تصمیمات مرتبط، از طریق پایگاه رسمی و رسانههای معتبر به اطلاع بازنشستگان عزیز خواهد رسید.»