افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان با اصلاح ماده ۱۰۶

کد خبر : 1722753
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، از افزایش 40 درصدی حقوق بازنشستگان با اجرای لایحه جدید خبر داد.

به گزارش ایلنا، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، تصویب لایحه «اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری» در هیات دولت را اقدامی سرنوشت‌ساز در مسیر اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و گفت: دولت با این مصوبه، گامی اساسی برای رفع تبعیض‌های ناروا در نظام بازنشستگی و تقویت عدالت بیمه‌ای برداشته است.

 مختار احمدی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح ابعاد این اصلاحیه اظهار کرد: بر اساس مصوبه جدید، اقلامی همچون اضافه‌کار، نوبت‌کاری، حق‌التدریس غیرموظف، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و برخی مزایای رفاهی که پیش از این در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ نمی‌شدند، از این پس در محاسبه مزایای بازنشستگی وارد خواهند شد.

وی افزود: این لایحه حاصل همکاری کارشناسی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در جهت ایجاد وحدت رویه میان بیمه‌شدگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی تدوین شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با تاکید بر نقش محوری وزارت تعاون در طراحی و پیشبرد این لایحه گفت: این وزارتخانه به‌عنوان متولی حوزه رفاه و تامین اجتماعی، با نگاه بلندمدت به پایداری منابع صندوق‌ها و جلوگیری از کاهش قدرت خرید بازنشستگان، از ابتدا در فرآیند تدوین و پیگیری تصویب لایحه حضور فعال داشته است.

احمدی همچنین با اشاره به اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: اجرای این لایحه می‌تواند حقوق بازنشستگان را تا ۴۰ درصد افزایش دهد؛ افزایشی که نتیجه لحاظ شدن اقلام واقعی‌تر و منصفانه‌تر در محاسبه کسور بازنشستگی است.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره این اصلاحات تاکید کرد و گفت: در استان مرکزی با همه توان در کنار دولت هستیم تا آثار مثبت این اقدام برای مردم تبیین شود و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیمای استان، در اقناع افکار عمومی بسیار اثرگذار خواهد بود.

 

