منابع کارگری در شهرستان چوار استان ایلام به خبرنگار ایلنا گفتند: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰کارگر در شهرک صنعتی ایلام مشغول به کارند که امنیت جانی و ایمنی آن‌ها به دلیل تاخیر در اجرای پروژه تقاطع غیرهم‌سطح (زیرگذر، روگذر) در تقاطع شهرک صنعتی ایلام و در جاده‌ی چوار به خطر افتاده است.

طبق گزارش این کارگران؛ بیش از ۱۴۰ واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی در شهرک صنعتی ایلام فعال است که کارگران این شرکت‌ها با مشکل رفت و آمد مواجهند. در عین حال جان کارگران این واحدها حین رفت و آمد به دلیل وضعیت خطرناک تقاطع ورودی شهرک صنعتی، به دلیل حجم زیاد تردد خودروهای سنگین و ماشین آلات صنعتی با تهدید مواجه است.

کارگران می‌گویند: باتوجه به تهدید به وجود آمده، از مسئولان شهرک صنعتی و همچنین راهسازی درخواست اجرای پروژه کنارگذر و یا روگذر در محور تردد کارگران در تقاطع شهرک صنعتی ایلام و جاده‌ی چوار را داریم چراکه اگر همین روال ادامه یابد، قطعا با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو خواهیم شد.

این کارگران در ادامه اضافه کردند: چندین نقطه حادثه‌خیز در محور جاده‌ای شهرک صنعتی ایلام در ششدار داریم که تقاطع ورودی شهرک یکی از مهم‌ترین نقاط حادثه‌خیز در ایلام و منطقه چوار است؛ وجود پیچ‌های ممتد و کاهش دید رانندگان، بارها منجر به وقوع تصادفات ناگوار و حتی منجر به مرگ کارگران شده است.

کارگران در پایان از مسئولان درخواست کردند؛ مشکلی را که از سال‌ها پیش برای کارگران شاغل در واحد‌های مستقر در شهرک صنعتی ایلام، در مسیر تردد به محل کارشان به وجود آمده، به سرعت مرتفع کنند.

انتهای پیام/