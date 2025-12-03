خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری در قزوین +جزئیات

بررسی قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری در قزوین +جزئیات
کد خبر : 1722386
لینک کوتاه کپی شد.

نشست بررسی پیشنهادات قرارداد بیمه تکمیلی در سال ۱۴۰۵ با حضور رؤسای کانون‌های بازنشستگان کشوری استان قزوین به میزبانی مدیریت صندوق بازنشستگی این استان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، جلسه هم اندیشی مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان قزوین با رؤسای کانون‌های استان در جهت بررسی پیشنهادات تعهدات قرارداد بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۵ ددر دفتر مدیریت صندوق بازنشستگی برگزار شد. 

در ابتدای جلسه سعادتی، مدیر صندوق بازنشستگی استان قزوین به شرح قرارداد بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۴ پرداخت و همچنین توضیحاتی درمورد نقاط قوت و ضعف و نحوه ارائه خدمات بیمه تکمیلی بیان کرد. 

وی هدف از این جلسه را بررسی و بحث درمورد پیشنهادات تعهدات قرارداد بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۵ برای بازنشستگان کشوری استان قزوین مطرح کرد. 

در این جلسه پیشنهادات مختلفی برای تعهدات قرارداد بیمه تکمیلی مطرح شد که از جمله این پیشنهادات می‌توان به تاکید بر اجرایی شدن قانون ماده ۸۵ و افزایش سقف پوشش بیمه ای، اضافه کردن پوشش‌های جدید مانند هزینه‌های دندانپزشکی و دارو و بهبود شرایط پرداخت اشاره کرد. 

در این جلسه همچنین چالش‌های مالی مرتبط با اجرای پیشهادات تعهدات قرارداد بیمه تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت. 

در پایان سعادتی برگزاری این گونه جلسات را گام‌های مثبتی برای بهبود شرایط بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری استان دانست و اظهار امیدواری کرد که با همکاری و هماهنگی بین صندوق بازنشستگی کشوری استان و رؤسای کانون‌ها شاهد ارتقای سطح خدمات بیمه‌ای به بازنشستگان باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی