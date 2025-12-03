بررسی قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری در قزوین +جزئیات

به گزارش ایلنا، جلسه هم اندیشی مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان قزوین با رؤسای کانون‌های استان در جهت بررسی پیشنهادات تعهدات قرارداد بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۵ ددر دفتر مدیریت صندوق بازنشستگی برگزار شد.

در ابتدای جلسه سعادتی، مدیر صندوق بازنشستگی استان قزوین به شرح قرارداد بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۴ پرداخت و همچنین توضیحاتی درمورد نقاط قوت و ضعف و نحوه ارائه خدمات بیمه تکمیلی بیان کرد.

وی هدف از این جلسه را بررسی و بحث درمورد پیشنهادات تعهدات قرارداد بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۵ برای بازنشستگان کشوری استان قزوین مطرح کرد.

در این جلسه پیشنهادات مختلفی برای تعهدات قرارداد بیمه تکمیلی مطرح شد که از جمله این پیشنهادات می‌توان به تاکید بر اجرایی شدن قانون ماده ۸۵ و افزایش سقف پوشش بیمه ای، اضافه کردن پوشش‌های جدید مانند هزینه‌های دندانپزشکی و دارو و بهبود شرایط پرداخت اشاره کرد.

در این جلسه همچنین چالش‌های مالی مرتبط با اجرای پیشهادات تعهدات قرارداد بیمه تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان سعادتی برگزاری این گونه جلسات را گام‌های مثبتی برای بهبود شرایط بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری استان دانست و اظهار امیدواری کرد که با همکاری و هماهنگی بین صندوق بازنشستگی کشوری استان و رؤسای کانون‌ها شاهد ارتقای سطح خدمات بیمه‌ای به بازنشستگان باشیم.

انتهای پیام/