به گزارش ایلنا، حسین فلاح خوش‌مشرب، معاون اجرایی دارالقرآن خانه کارگر، از آغاز ثبت‌نام دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت قرآنی ویژه جامعه‌ی کارگری خبر داد.

وی با اعلام اینکه این دوره‌ها به‌صورت کاملاً رایگان برگزار می‌شود، افزود: «به‌منظور فراهم‌سازی دسترسی آسان برای همه علاقمندان، دوره‌ها در سه شیوه‌ی حضوری، مجازی و تلفنی ارائه خواهد شد تا هر فرد در هر شرایطی بتواند از آموزش‌های قرآنی بهره‌مند شود.»

فلاح خوش‌مشرب با اشاره به استقبال خوب کارگران از برنامه‌های قرآنی دارالقرآن اظهار داشت: «هدف ما ارتقای مهارت‌های قرآنی اقشار کارگری و ایجاد فرصت برابر برای یادگیری است. امیدواریم با همکاری واحدهای مختلف و همیاری رابطین، امسال نیز شاهد مشارکت گسترده‌تر عزیزان باشیم.»

وی در پایان تأکید کرد: «از همه عزیزان، به‌ویژه رابطین قرآنی واحدها درخواست می‌شود نسبت به اطلاع‌رسانی گسترده اقدام کنند تا هیچ‌کس از این فرصت ارزشمند محروم نماند.»

مهلت ثبت‌نام: تا ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴

نحوه ثبت‌نام: مراجعه به سامانه رشد به نشانی زیر:

http://roshd16.ir/ketabequran

