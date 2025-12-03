کارکنان شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر: از تاخیر در پرداخت حقوق خستهایم!
منابع کارگری در استان سیستان و بلوچستان از تاخیر دو ماهه در پرداخت حقوق کارکنان شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر خبر دادند.
این منابع کارگری در تماس با ایلنا، از تاخیر متداول در پرداخت حقوق و مزایای مزدی کارکنان شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر انتقاد کردند.
آنها افزودند: تاخیر در واریز حقوق با وجود تغییر پیمانکار اصلاح نشده و با حذف آیتمهایی مانند اضافهکار، رفاهیات و برخی مزایا در کنار تعویق حقوق باعث افزایش نارضایتی کادر درمان این مرکز درمانی شده است. طبق اعلام کارکنان شرکتی این مجموعه، حقوقها با دو ماه تاخیر محاسبه و پرداخت میشود.
او به نیابت از کارکنان شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از وزیر بهداشت درخواست کرد به مسئله تبعیض و تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی این کارکنان رسیدگی شود.