در تامین اجتماعی برگزار شد؛
جلسهای با موضوع «پوشش بیمهای اصحاب رسانه»
جلسه پیگیری برنامههای نشستهای هماندیشی تأمیناجتماعی و اقدامات مربوط به اجرای تفاهمنامههای بیمهای این سازمان با دستگاههای مختلف با حضور قائممقام مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران سازمان تأمیناجتماعی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، پیگیری و پیشبرد موضوع پوشش بیمهای اصحاب رسانه توسط سازمان تأمیناجتماعی در راستای تفاهمنامه میان معاونت امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست در دستور کار قرار گرفت. در این ارتباط، جلسات مختلف سازمان تأمیناجتماعی در حوزه بررسی تفاهمنامه مذکور با مدیران خانه سینما و دیگر حوزههای مربوطه برگزار و پیگیریهای لازم صورت گرفته است.
در این نشست همچنین تعیین شعب ویژه یا اختصاصی بیمه اصحاب رسانه، مناسبات بازرسی کارگاهی برای خبرنگاران با توجه به شرایط خاص کاری وعدم حضور آنان در کارگاه و بیمه هنرمندان شاغل در پروژههای سینمایی نیز مطرح شد.
قائممقام مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در این جلسه، علاوه بر پیگیری موارد صورت گرفته و در حال انجام در خصوص پوشش بیمهای هنرمندان در قالب تفاهمنامه مربوطه، بر وحدت رویه موضوعات مربوط به بیمه هنرمندان و اصحاب رسانه در شعب سراسر کشور تأکید کرد.