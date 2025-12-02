معارفه یک معاون جدید صندوق بازنشستگی کشوری
حشمتالله سلیمانی بهعنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری معارفه شد.
به گزارش ایلنا، در آیین معارفه حشمتالله سلیمانی بهعنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، علاءالدین ازوجی (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) با تشریح مهمترین برنامههای مدیریت جدید تأکید کرد: «توجه به منابع انسانی، بهبود معیشت و گسترش شفافیت از اولویتهای نخست صندوق در ماههای پیشرو است.»
در آیین معارفه حشمتالله سلیمانی بهعنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، انتخاب آقای سلیمانی را تصمیمی مبتنی بر تجربه، شناخت و توان اجرایی دانست و گفت: «آقای سلیمانی از مدیران شناختهشده و توانمند هستند و از ایشان خواستهام مسیر کاریشان را تغییر دهند تا در صندوق بازنشستگی بتوانند نقش مؤثرتری در پیشبرد اهداف ایفا کنند.»
ازوجی با تأکید بر اهمیت بیبدیل منابع انسانی در ساختار صندوق اظهار داشت: «تجربه کشورهایی مانند سنگاپور نشان میدهد که ثروت واقعی یک سازمان یا کشور، منابع انسانی آن است. در صندوق نیز آموزش، ارتقای مهارتها و توجه به سرمایه انسانی باید در مرکز توجه باشد.»
او افزود که آموزشهای تخصصی و مدیریتی در ماههای آینده تقویت خواهد شد تا کارکنان در پایان دورههای آموزشی در سطح بالاتری نسبت به استانداردهای بیرونی قرار گیرند.
ازوجی شفافیت را یکی از سه رکن اصلی دوره جدید مدیریتی دانست و تأکید کرد باید قواعد مشخص و یکپارچهای در تصمیمسازیها اجرا شود. این اصول در شورای معاونین مطرح شده و قرار است از این پس تصمیمگیریها بر اساس همین چارچوبها صورت گیرد. »
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ضرورت جانشینپروری اشاره کرد و گفت: «بخش قابل توجهی از مدیران و کارکنان باتجربه در آستانه بازنشستگی هستند، اما برای جایگزینی آنها برنامهریزی کافی انجام نشده است. معاونت توسعه مدیریت و منابع باید سریعاً برنامه احصای مدیران آینده را آغاز کند.»
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیت نیروهای توانمند استانها و انتقال تجربیات به نسل بعدی باید با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
ازوجی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع خدمات بیمهای و تسهیلات مالی بازنشستگان پرداخت و گفت: «در حوزه وامهای ضروری و وام ازدواج توافقهای خوبی انجام شده و بانک عامل همکاری مطلوبی داشته است. هدف این است که قدرت خرید بازنشستگان افزایش یابد و از طریق توسعه خدمات اعتباری و برنامههای مولد، برای آنان ثروت ایجاد شود.»
وی در پایان با اشاره به نقش کانونهای بازنشستگان و اهمیت مشارکت بازنشستگان در تصمیم گیریها گفت: «بازنشستگان کمتر به خرید اعتباری تمایل دارند و بنابراین باید با برنامهریزی دقیقتر، راهکارهای جدیدی برای افزایش قدرت خرید آنها فراهم کنیم.»