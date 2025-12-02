خبرگزاری کار ایران
اعتراض کارگران پیمانکاری پالایشگاه نفت بندرعباس/ در این شرایط اقتصادی، حقوق کارگران را به موقع پرداخت کنید

شماری از کارگران پیمانکاری شاغل در پروژه ساخت پالایشگاه نفت بندرعباس به معوقات مزدی خود اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، روز گذشته (دوشنبه ۱۰ آذرماه) جمعی از کارگران پیمانکاری پروژه ساخت پالایشگاه نفت بندرعباس  با تجمع در محوطه محل کار خود خواستار پیگیری مطالبات معوق خود شدند. 

یکی از کارگران حاضر در این اجتماع صنفی گفت: ما نیروهای پیمانکاری در پروژه احداث واحد‌های فرایندی پالایشگاه نفت بندرعباس هستیم که مطالبات مزدی‌مان با تاخیر چند ماهه پرداخت می‌شود. 

او افزود: پیش از این برای پرداخت مطالبات به پیمانکار هشدار داده بودیم، اما ظاهرا مدیریت پروژه هیچ برنامه یا زمان‌بندی مشخصی برای پرداخت به موقع حقوق کارگران ندارد. 

یکی دیگر از کارگران با بیان اینکه در تجمع دیروز برخی مسئولان قول دادند بخش کمی از مطالبات‌مان را پیگیری کنند، گفت: در این شرایط اقتصادی، باید حقوق کارگران به موقع پرداخت شود تا زندگی آن‌ها به مشکل برنخورد و بتوانند از پس هزینه‌های یومیه زندگی بربیایند.

 

