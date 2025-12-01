شارژ حساب سرپرستان خانوار دارای مادر باردار و فرزند شیرخوار

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «طرح یسنا» پیرو تفاهم‌نامه بین این وزارتخانه و ستادملی جمعیت و شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) در راستای اجرای ماده (۲۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اجرا می‌شود.

بر اساس این گزارش، با هماهنگی انجام شده با قرارگاه جوانی جمعیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد ملی جمعیت و در راستای اجرای ماده قانونی مذکور، اعتبار حساب سرپرستان خانوارهای مشمول جهت خرید سبد غذایی و پوشک بچه شارژ می‌شود.

گفتنی است: فهرست اقلام مجاز برای خرید خانوار مشمول، همانند سال گذشته شامل پوشک و بسته غذایی رایگان مشتمل‌بر لبنیات، پروتئین، چربی، میوه و سبزیجات، حبوبات است.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ شارژ برای خانوار مشمول سه دهک اول درآمدی ۶۵۰ هزار تومان است.

لازم به ذکر است برای خانوارهای مشمول طرح یسنا پیامک اطلاع‌رسانی ارسال می‌شود.

خانوارهای مشمول می‌توانند جهت خرید به فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی مراجعه کنند.

انتهای پیام/