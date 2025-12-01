سومین روز از تجمع کارگران کارخانه قند خاورمیانه شوش

منابع کارگری در مجتمع قند خاورمیانه شوش به خبرنگار ایلنا گفتند: سه روز از اعتراض کارگران کارخانه «قند خاورمیانه شوش» می‌گذرد و آن‌ها هنوز منتظرند تا مسئولان درباره پرداخت مطالبات کاری انجام دهند.

این کارگران در ادامه تجمع اعتراضی دو روز گذشته، امروز نیز در محل نگهبانی کارخانه «قند خاورمیانه شوش» حاضر شدند.

به گفته یکی از کارگران حاضر در تجمع، شرایط تولید در کارخانه قند خاورمیانه شوش بسیار خوب است و بازار فروش خوبی در کشور دارد.

طبق اظهارت وی، هرساله از فروش محصولات کارخانه سود خوبی نصیب مالکان کارخانه شده است. با این وجود مهمترین خواسته های کارگران، اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل و نظام پرداخت عادلانه و هم‌تراز با نیروهای شاغل در سایر شرکتهای منطقه، ایجاد امنیت شغلی و تشکیل شورای کارگری، محاسبه جمعه‌کاری‌ها، پرداخت حق غذا، رفع مشکل شیفت‌های ۱۲ساعته و همچنین جذب نیروهای کار فصلی بومی است که باید بر آورده شود.

سرگردانی کارگران قند خاورمیانه شوش برای دریافت مطالبات در حالی ادامه دارد که به گفته کارگران بعد از گذشت سه روز هیچ مسئولی پیگیر مطالبات آنها نیست؛ کارگران می گویند: انتظار داریم حداقل اداره کار شوش بعنوان متولی قانونی دفاع از حقوق کارگران وارد عمل شود تا هم به تولیدات این واحد خسارت وارد نشود و هم کارگران به مطالبات قانونی خود برسند.

