خبرگزاری کار ایران
هزینه‌های سنگین بیمه تکمیلی و بیمه عمر بازنشستگان/ بازهم داروها را آزاد می‌خریم!

یک بازنشسته کارگری گفت: با وجود اینکه از فیش حقوقی بازنشسته ماهانه ۳ میلیون تومان به خاطر درمان کسر می‌شود، باز هم بازنشسته مجبور است بسیاری از داروها را آزاد تهیه کند که واقعا هزینه دارو و درمان کمر بازنشسته‌ها را شکسته است.

بعد از عقد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان، «محمدی» بازنشسته کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا، در انتقاد از هزینه‌های سنگین درمان گفت: برخلاف قانون الزام تامین اجتماعی، یک بازنشسته تامین اجتماعی برای یک خانواده چهار نفره ماهانه حدود دو میلیون تومان برای بیمه تکمیلی و بیمه عمر می‌پردازند؛ علاوه بر آن، براساس ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی، چند صد هزار تومان از فیش بازنشسته برای درمان کسر می‌شود. 

او افزود: در مجموع ماهانه چیزی حدود ۳ میلیون تومان بابت درمان کسر می‌شود؛ آنهم فقط به دلیل اینکه ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی مبنی بر ارائه رایگان خدمات درمانی اجرا نمی‌شود؛ آیا این انصاف است؟ 

محمدی ادامه داد: با وجود اینکه از فیش حقوقی بازنشسته ماهانه ۳ میلیون تومان به خاطر درمان کسر می‌شود، باز هم بازنشسته مجبور است بسیاری از داروها را  آزاد تهیه کند که واقعا هزینه دارو و درمان کمر بازنشسته‌ها را شکسته است. 

به گفته این بازنشسته، بسیاری از بازنشستگان به دلیل هزینه‌های سنگین، دور درمان را خط می‌کشند و با بیماری زندگی می‌کنند. 

محمدی در پایان گفت: چرا با وجود کسر مبالغ سنگین از فیش حقوقی، بازهم درمان باکیفیت و مطمئن در دسترس خانواده‌های بازنشسته نیست؟ چرا دولت و تامین اجتماعی به وظایف خود عمل نمی‌کنند؟!

 

