تجمع کارگران کارخانه تعطیل شده «پویا نخ» در اعتراض به بلاتکلیفی
جمعی از کارگران کارخانه «پویا نخ» ایلام در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود و کارخانه میخوانند، مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گروهی از کارگران کارخانه «پویا نخ» واقع در شهرک صنعتی ششدار ایلام در اعتراض به آنچه بیتوجهی کارفرما به وضعیت شغلی خود و کارخانه میخوانند، روز گذشته (نهم آذر ماه) مقابل ساختمان استانداری ایلام دست به اعتراض صنفی زدند.
طبق ادعای کارگران؛ با افزایش مشکلات این کارخانه، کارفرما از روزهای نخست سال جاری (۱۴۰۴) با اعلام تعطیلی موقت کارخانه، حدود ۱۸۰ کارگر این واحد تولیدی را یکجا بیکار کرد و این تعطیلات تا امروز در آذرماه قرار داریم ادامه دارد.
این کارگران که نگران امنیت شغلی خود هستند، همچنین مدعیاند قرارداد کاری همه کارگران تا پایان شهریور ماه به اتمام میرسد و این نگرانی وجود دارد که با اتمام قراردادها کارفرما نخواهد آنها را تمدید کند.
به گفته کارگران پویا نخ؛ در آخرین پیگیریهایی که برای حل مشکلات کارخانه با کارفرما انجام دادیم هیچ پاسخ قاطعی از سوی کارفرما برای مشخص شدن وضعیت شغلیمان نشنیدیم به همین دلیل ناچار شدیم برای احقاق حقوق از دست رفتهمان تجمع کنیم.
طبق اظهارات کارگران، کارفرما مدعی است مواد اولیه و بازار فروش برای ادامه روند تولید ندارد این درحالیست که سایر شرکتهای رقیب به راحتی امکان تهیه مواد اولیه برای تولید دارند و همانند قبل به تولید محصولات خود ادامه میدهند.
این کارگران گفتند: در طول ۹ ماه گذشته با اجتماع مقابل ساختمان اداره کار و سایر ارگانهای شهرستان هیچ پاسخی دریافت نکردیم به همین دلیل تصمیم گرفتیم مطالبات صنفی خود را با انتقال اجتماع خود به استانداری ایلام پیگیری کنیم.