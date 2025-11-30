به گزارش ایلنا، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری گفت: در ارتباط توزیع کالابرگ و تأمین مالی آن بر اساس اعتقاد و دغدغه‌ای که آقای رئیس‌جمهور برای معیشت گروه‌های کم‌درآمد دارند، اعلام کردند که هر میزان که نرخ سوخت در کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها بیشتر شد، درآمد حاصل از آن را در تأمین مالی کالابرگ بیاوریم. این دستور این هفته ابلاغ شده و باید محاسباتش اعلام شود که چه مقدار است.