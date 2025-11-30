خبرگزاری کار ایران
معرفی عضو جدید هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی

هوشنگ فولادی به عنوان عضو جدید هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

به گزارش ایلنا، مراسم معارفه هوشنگ فولادی عضو جدید هیأت مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی با حضور مدیرعامل، رئیس و اعضای هیأت مدیره و دبیر هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد.

مصطفی سالاری در مراسم معارفه عضو جدید هیأت مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی بیان کرد: حضور  فولادی که از نیروهای بدنه سازمان با سابقه حضور در مسئولیت‌های مختلف و آشنا به موضوعات و ماموریت‌های سازمان است، به عنوان عضو جدید هیأت مدیره برای پیشبرد اهداف تأمین‌اجتماعی موثر خواهد بود. حتماً این حضور در کنار دیگر اعضای هیأت مدیره، تأثیرگذاری لازم را خواهد داشت.

وی افزود: رویکردهای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، همراه و مکمل اقدامات تأمین اجتماعی در راستای پیشبرد اهداف کلان سازمانی است.


مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه این مراسم، از زحمات صفی‌خانی به عنوان عضو سابق هیأت مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی قدردانی کرد و تجربیات اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه‌های مختلف را برای این سازمان بسیار ارزشمند و گرانقدر دانست.


گفتنی است،  هوشنگ فولادی عضو جدید هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی، سابقه فعالیت به عنوان مدیرعامل شرکت میلاد سلامت، مدیرکل درمان مستقیم سازمان و مدیر درمان تأمین اجتماعی استان کردستان را در سابقه کاری خود دارد.

 

 

انتهای پیام/
