خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واگذاری غیرقانونی ملک کفش ملی متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری / دیوان محاسبات ورود کرد

واگذاری غیرقانونی ملک کفش ملی متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری / دیوان محاسبات ورود کرد
کد خبر : 1720805
لینک کوتاه کپی شد.

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد واگذاری ملک متعلق به شرکت کفش ملی غیرقانونی بوده است و به آن رسیدگی می کند.

به گزارش ایلنابه نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، واگذاری حقوق مالکانه شرکت کفش ملی نسبت به ملکی واقع در میدان قیام تهران، توسط یکی از اعضای هیات‌مدیره و بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم انجام شده و بخشی از وجوه این قرارداد نیز برخلاف مقررات قانونی، در حساب شخص حقیقی وصول شده است. 

این نهاد نظارتی ضمن رسیدگی به این تخلف، بر ضرورت رعایت کامل ترتیبات و مجوزهای قانونی در واگذاری املاک صندوق بازنشستگی کشوری تاکید دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود