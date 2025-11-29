رئیس اتحادیه زنان خانه کارگر به ایلنا گفت:
جزئیات برگزاری هشتمین المپیاد ورزشی زنان کارگر در تهران
هشتمین المپیاد ورزشی زنان کارگر از دوشنبه ۱۷ آذر در تهران برگزار میشود و تا چهارشنبه ۱۹ آذر ادامه خواهد داشت. در این المپیاد، زنان کارگر از استانهای مختلف در رشتههای ورزشی متنوع رقابت میکنند.
به گزارش ایلنا، هشتمین دوره المپیاد ورزشی زنان کارگر هرساله به مناسبت روز تولد حضرت زهرا (س) در شهرهایی مانند کرمان، اصفهان، تهران و تبریز برگزار میشود و امسال نیز تهران میزبان این رویداد است.
فاطمه وحدت، رئیس اتحادیه زنان خانه کارگر، در این باره توضیح داد که هدف اصلی المپیاد، فراهم کردن فرصتی برای دیده شدن زنان کارگر است، به ویژه زنانی که تاکنون فعالیتهایشان کمتر دیده شده یا شرایط حضور در چنین برنامههایی برایشان فراهم نبوده است.
وی افزود: امسال هماهنگیهای گستردهای انجام شده تا زنان کارگر از استانهای مختلف بتوانند در این رویداد حضور پیدا کنند. انتخاب شرکتکنندگان از طریق ادارات کار و هیئتهای ورزشی انجام شده و دبیر اتحادیه زنان خانه کارگر نیز در روند انتخاب و هماهنگیها حضور داشته است. رنگ لباسهای ورزشی هر استان مشخص شده و پوسترهای اختصاصی برای معرفی شرکتکنندگان آماده شده است.
وحدت در مورد تاریخ برگزاری و شرایط میزبانی از شرکت کنندگان گفت: المپیاد معمولاً سه روزه برگزار میشود؛روز دوشنبه، ۱۷ آذر ماه، مراسم افتتاحیه برگزار میشود و مسابقات تا روز چهارشنبه، ۱۹ آذر ادامه دارد. مراسم اختتامیه همان روز چهارشنبه برگزار میشود.برای اسکان حدود ۲۰۰ نفر از شرکتکنندگان در خوابگاهها و ۳۰۰ نفر در سایر مکانها هماهنگ شده است. وعدههای غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام نیز برنامهریزی شده تا هیچ مشکلی برای شرکتکنندگان ایجاد نشود.
وحدت تأکید کرد که امسال تلاش شده است رئیس جمهور نیز در مراسم افتتاحیه حضور داشته باشد تا اهمیت برنامه و فعالیتهای زنان کارگر بیش از پیش دیده شود. وی همچنین اشاره کرد: جوایز نفرات برتر شامل کارت هدیه و تقدیرنامه خواهد بود و نفرات اول تا سوم مشخص و تقدیر میشوند.
به گفته وحدت، این المپیاد سالانه فرصتی است تا زنان کارگر از استانهای مختلف دور هم جمع شوند، توانمندیهای خود را به نمایش بگذارند و شرایط کاری و ورزشی آنان بیشتر دیده شود. وی خاطرنشان کرد که هدف اصلی، ایجاد فضایی برای حضور زنانی است که پیش از این کمتر فرصت شرکت در چنین برنامههایی را داشتهاند و هر سال با استقبال بیشتری مواجه میشود.